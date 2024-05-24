Galatasaray yeni başkanını seçiyor! Gözler yarında
Galatasaray'da yarın (25 Mayıs 2024) yapılacak olağan seçimli genel kurul ile yeni başkan belli olacak. 104. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul saat 10.00'da başlayacak. Seçimde Dursun Özbek ve Süheyl Batum yarışacak.
Galatasaray Kulübünün olağan seçimli genel kurulu yarın yapılacak. Sarı-kırmızılı kulübün 104. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde saat 10.00'da başlayacak. Yeterli çoğunluğun aranmayacağı genel kurulda kongre divan heyetinin oluşturulup, açılışın yapılmasının ardından seçimlere geçilecek.
Genel kurulda, oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 10 bin üye sandık başına gidecek. Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Galatasaray Lisesi'nde 20 sandık kurulacak ve saat 15.00'te oy kullanma işlemi sona erecek.
BAŞKANLIK İÇİN 2 ADAY
Galatasaray'ın olağanüstü genel kurulunda, mevcut başkan Dursun Özbek ile anayasa profesörü ve siyasetçi Süheyl Batum yarışacak.
Genel kurul üyeleri Dursun Özbek için kırmızı, Süheyl Batum için de sarı renkte basılan oy pusulalarını kullanacak.
ADAYLARIN LİSTELERİ
Başkan adaylarının yönetim kurulu asıl ve yedek listeleri şöyle:
Dursun Özbek:
Asıl: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mehmet Saruhan Cibara, Ali Yüce, İbrahim Hatipoğlu, Fatih Demircan
Yedek: Ozan Bingöl Yurtsever, Timur Kuban, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ece Bora
Süheyl Batum:
Asıl: Aytuğ Sakallıoğlu, Ayşen Sarıkan Tanırcan, Aslı Makaracı Başak, Mete İkiz, Suat Sarı, Çetin Soysal, Mustafa Barış Yaşaroğlu, Rezan Epözdemir, Cüneyt Öztürk, Murat Karaman
Yedek: Metin Karakaya, Cem Topuz, Hikmet Siber Akyelken, Mehmet Şişmanoğlu, Hikmet Ozan Öğüt
GALATASARAY'IN BAŞKANLARI
Sarı-kırmızılı kulübün 119 yıllık tarihindeki 103 yönetim döneminde 38 başkan görev yaptı.
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