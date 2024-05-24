Galatasaray yeni başkanını seçiyor! Gözler yarında





BAŞKANLIK İÇİN 2 ADAY

Galatasaray'ın olağanüstü genel kurulunda, mevcut başkan Dursun Özbek ile anayasa profesörü ve siyasetçi Süheyl Batum yarışacak.

Genel kurul üyeleri Dursun Özbek için kırmızı, Süheyl Batum için de sarı renkte basılan oy pusulalarını kullanacak.



ADAYLARIN LİSTELERİ

Başkan adaylarının yönetim kurulu asıl ve yedek listeleri şöyle: