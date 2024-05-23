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Ianis Hagi Galatasaray yolunda! Gözden düştü Aslan peşine düştü...

Giriş Tarihi: 23.05.2024
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Ianis Hagi Galatasaray yolunda! Gözden düştü Aslan peşine düştü...

Galatasaray'ın efsane futbolcularından Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi'nin ismi Galatasaray ile anılırken Alaves forması giyen oyuncu bu sezon beklentilerin altında kaldı. Türk vatandaşlığı da bulunan Hagi için Galatasaray yaz transfer sezonunda devreye girecek. İşte detaylar...

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