Galatasaray’da şampiyonluk hediyesi Elneny! Okan Buruk raporu verdi...

Şampiyonluk için çalışmalar sürerken, Galatasaray'da da transfer çalışmaları devam ediyor. Cimbom kadrosunda önemli değişikliklere gitmeyi planlıyor.. Özellikle sarı-kırmızılılar birçok isimden önemli gelir elde etmeyi planlıyor.

Teknik direktör Okan Buruk, takımdan gönderilecek futbolcuların yerine takviye istedi.

Deneyimli teknik adamın listesi doğrultusunda sarı-kırmızılılar çalışmalara devam ediyor. Orta sahaya takviye yapacak olan sarı-kırmzıılılar rotayı İngiltere'ye çevirdi.