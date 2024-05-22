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Türk futbolunun "Küçük Metin"i son yolculuğuna uğurlandı

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.05.2024
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Türk futbolunun Küçük Metini son yolculuğuna uğurlandı

Galatasaray'ın hayatını kaybeden "Küçük Metin" lakaplı eski futbolcusu Metin Çekiçler, son yolculuğuna uğurlandı.

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