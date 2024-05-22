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Galatasaray'da Mertens'in sözleşme görüşmeleri ertelendi

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.05.2024 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024
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Galatasaray’da Mertens’in sözleşme görüşmeleri ertelendi

Şampiyonluk için sadece Konyaspor odaklanmak isteyen Galatasaray'da Dries Mertens'in yeni sözleşme görüşmeleri gelecek haftaya bırakıldı.

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