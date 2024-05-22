Okan Buruk Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası neşteri vurdu! O isimlere kesik! Konyaspor maçında ilk 11 değişiyor...
Süper Lig'in son haftasında son 3 sezondur deplasmanda mağlup edemediği Konyaspor'a konuk olacak Galatasaray karşılaşmadan 1 puan alması durumunda 24. kez şampiyon olacak. Sarı kırmızılılarda teknik direktörü Okan Buruk Fenerbahçe maçındaki 11'i değiştirme kararı alırken dev maçta sahada sürprizlere yer verebilir. İşte detaylar...
Galatasaray'da Fenerbahçe derbisinde alınan mağlubiyet sonrası Konyaspor deplasmanında şampiyonluk için sahaya çıkacak. Galatasaray'a Konyaspor deplasmanında şampiyon olması için 1 puan yetecek.
MUTLU SON İÇİN 1 PUAN ŞART
Sarı-kırmızılılar deplasmanda Konyaspor'a mağlup olması ve Fenerbahçe'nin de sahasında İstanbul'u yenmesi halinde mutlu sona ulaşacak taraf sarı-lacivertliler olacak.
BARIŞ ALPER BEKE GEÇİYOR
Fenerbahçe derbisinden önce takıma 2 gün izin veren Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk bu kez işi sıkı tutarak, sarı-kırmızılıları bir gün dinlendirdi. Sarı-kırmızılıların teknik patronu, derbi karşılaşmasındaki 11'ini değiştiriyor.
KEREM 11'DE
Buruk, Fenerbahçe karşısında istenen performansı sergilemeyen Köhn ve Sanchez'in kulübeye çekmeyi düşündüğü öğrenildi. Buruk'un, Sanchez'in yerinde Abdülkerim'e döneceği belirtildi. Köhn'ün yerinde ise Barış Alper'in çekilip, Kerem Aktürkoğlu'nun 11'de maça başlamasının planlandığı bildirildi.
KONYA DEPLASMANINDA ZORLANIYOR
Şampiyonluğu, Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı son maça bırakan Galatasaray'ın yeşil-beyazlılar ile oynayacağı maç öncesinde ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, Konyaspor deplasmanında son 3 karşılaşmasını da kaybetti. Cim-Bom, söz konusu maçlarda sahadan; 4-3, 2-0 ve 2-1'lik yenilgilerle ayrıldı.
OKAN BURUK: BAYRAKLARI HAZIRLAYIN
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise "Büyük Galatasaray ailesi bayrakları hazırlayın. Tarih yine şampiyonu yazacak Mayıslar yine bizim olacak." dedi.
ERDEN TİMUR: 24. ŞAMPİYONLUĞUMUZU YAŞAYACAĞIZ
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, sarı-kırmızılıların 'Günaydın' paylaşımında "Nice şampiyonluklar yaşamış nice kupalar kazanmış büyük Galatasaray taraftarı büyük Galatasaray camiası. Geldik son dakikaya. Hepimiz tüm motivasyonumuzla kenetlenerek ki bu sezon başında da dedik 'Kenetlen başka Galatasaray yok' diye. Tüm zerrelerimize kadar hissederek şampiyonluk yolundaki son dakikaya hep birlikte sadece sahadaki 11 aslanımız kenardaki diğer aslanlarımız ve Okan hocamızla değil. 35 milyon Galatasaray taraftarı o gün hep birlikte o mücadeleyi vereceğiz. Bu kararlılıkta, bu azimle ve bu inanmışlıkla yapamayacağımız hiçbir şey yok. 100. yılda 2023'te 23. şampiyonluğumuzu yaşamıştık. İnşallah 2024'te 24. şampiyonluğumuzu yaşayacağız." ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kolonya Yarayı Neden Yakar? Herkes Mikroplar Öldüğü İçin Sanıyordu, Meğer...
- Banyodaki Küf Kabusu Bitti! Çamaşır Suyu Olmadan Lekeleri Yok Edin!
- Aracı olan herkese yeni dönem: Trafik ışıklarında sistem değişiyor
- Padişahların bilinmeyen portreleri ortaya çıktı! Gördüklerinizi unutun: Osman Gazi, Fatih Sultan Mehmed, Yavuz Sultan Selim...
- Seferberlik çıktı mı? Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği yürürlüğe girince ne olur? Seferberlik emri e-Devlet sorgulama ekranı...
- YKS GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI 2024 | ÖSYM son dakika: YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır? ais.osym.gov.tr/
- 1998 2005 2008 sigorta girişi olanlar dikkat! SGK duyurdu: Emekliliğiniz yanabilir!
- Emekliye zam+ek ödeme müjdesi sabah 07.10'da geldi! SSK, Bağ-Kur, EYT'liye 1+1'lik maaş hesabı! 10.000 TL üstü ve 25 bin TL altına...
- İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI MEBBİS EKRANI 2024 | Öğretmen il içi atama sonuçları açıklandı mı? Yer değiştirme tayin sonuçları nereden öğrenilir?
- Resimdeki gizli kediyi 7 saniyede bulanın zihni yapay zeka gibi çalışıyor!
- 9. Yargı Paketi İçeriği ve Maddeleri 2024 | 9. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak? Meclis'e geldi mi? Af veya ceza indirimi...
- ❌ Çamaşırlarınızı 40 derecede yıkamayın: Öğrenince bin pişman olacaksınız