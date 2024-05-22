Okan Buruk Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası neşteri vurdu! O isimlere kesik! Konyaspor maçında ilk 11 değişiyor...

ERDEN TİMUR: 24. ŞAMPİYONLUĞUMUZU YAŞAYACAĞIZ

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, sarı-kırmızılıların 'Günaydın' paylaşımında "Nice şampiyonluklar yaşamış nice kupalar kazanmış büyük Galatasaray taraftarı büyük Galatasaray camiası. Geldik son dakikaya. Hepimiz tüm motivasyonumuzla kenetlenerek ki bu sezon başında da dedik 'Kenetlen başka Galatasaray yok' diye. Tüm zerrelerimize kadar hissederek şampiyonluk yolundaki son dakikaya hep birlikte sadece sahadaki 11 aslanımız kenardaki diğer aslanlarımız ve Okan hocamızla değil. 35 milyon Galatasaray taraftarı o gün hep birlikte o mücadeleyi vereceğiz. Bu kararlılıkta, bu azimle ve bu inanmışlıkla yapamayacağımız hiçbir şey yok. 100. yılda 2023'te 23. şampiyonluğumuzu yaşamıştık. İnşallah 2024'te 24. şampiyonluğumuzu yaşayacağız." ifadelerini kullandı.