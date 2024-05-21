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Dünya yıldızı Aslan olacak! Rota İspanya'ya çevrildi

Giriş Tarihi: 21.05.2024 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024
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Dünya yıldızı Aslan olacak! Rota İspanya’ya çevrildi

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yolunda son 90 dakikadasına çıkacak Galatasaray, gelecek sezon hazırlıklarına da şimdiden başladı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un talimatı doğrultusunda Cimbom dünya yıldızını kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Süper Lig'de son hafta Konyaspor karşısında alacağı puanla şampiyonluk hedefleyen Galatasaray yeni sezon için transfer hazırlıklarına başladı.

ŞAMPİYON OLUNURSA...

Cimbom eğer şampiyon olursa Devler Ligi klasında kadro kurmaya devam edecek. Bu doğrultuda kesenin ağzı açılacak.

Gelecek sezon Sergio Oliveira ve Tanguy Ndombele ile yollarını ayırma kararı alan ve 8 numara arayan Galatasaray'ın hedefinde İlkay Gündoğan yer alıyor.

KAAN AYHAN'I ARADI

Galatasaray'ın ilgisinin farkında olan İlkay Gündoğan'dan da heyecanlandıran bir hamle geldi.

İlkay, kendisi gibi Gelsenkirchen doğumlu ve Schalke altyapılı yakın arkadaşı Kaan Ayhan'dan bilgiler almaya başladı.

SICAK BAKIYOR

Kaan'ın İstanbul, RAMS Park atmosferi ve camia ile ilgili anlattıklarından etkilenen 33 yaşındaki oyuncu, taraftarı olduğu Galatasaray'a gelmeye artık daha sıcak bakıyor.

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