Yunus Akgün Galatasaray'a geri döndü! Veda mesajı...
Galatasaray'dan sezon başında Leicester City'ye kiralık giden Yunus Akgün, sarı-kırmızılı takıma geri döndü. 23 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibinde 29 maçta 2 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.
Galatasaray'ın sezon başında Leicester City'ye kiraladığı Yunus Akgün, sarı-kırmızılı takıma geri döndü. Milli oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla İngiliz ekibine veda etti.
YUNUS AKGÜN'ÜN AÇIKLAMASI
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, şunları kaydetti:
"Kulüpteki herkese, antrenörlere, takım arkadaşlarıma, fizyoterapistlerime ve beni daha iyi bir oyuncu yapmak için yardımcı olan herkese teşekkür ederim. Yeni sezonda başarılar diliyorum."
Yunus Akgün, açıklamasında Leicester City taraftarı için de "Sevgili taraftarlar, bana inandığınız, 90 dakika boyunca desteklediğiniz ve enerji kaynağı olduğunuz için teşekkür ederim." ifadesini kullandı.
Galatasaray ile Leicester City arasında yapılan kiralık anlaşmada şarta bağlı 9 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyordu. İngiliz ekibi, milli oyuncunun kiralama bedeli olarak Galatasaray'a 500 bin euro ödemişti.
İNGİLTERE PERFORMANSI
Geçtiğimiz hafta Türkiye'ye gelen ve Galatasaray'ı ziyaret eden Yunus Akgün, geride kalan sezonda Leicester City ile Premier Lig'e çıkma başarısı gösterdi. 23 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibinde 29 maçta 2 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.
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