Türk takımlarının gözdesiydi! Tercihi şaşırttı! Rafa Silva kararını verdi...

3 YILLIK İMZA

Haziran ayının sonunda boşa çıkacak olan Rafa Silva'nın yeni takımı belli oldu. Portekizli futbolcu Suudi Arabistan'ın Al Shabab takımıyla 3 yıllık anlaşmaya vardı. Tarafların resmi imzayı kısa süre içerisinde atması bekleniyor.

PEREIRA'NIN TAKIMI

Portekizli Rafa Silva, yeni takımında Türk taraftarlarının da yakından tanıdığı Vitor Pereira ile çalışacak. Suudi ekibin kadrosunda ayrıca bir dönem Beşiktaş'ta oynayan Romain Saiss de bulunuyor. Al Shabab'da Saiss'in dışında Avrupa futbolunun önemli isimlerinden Yannick Carrasco ve Ivan Rakitic top koşturuyor.

Al Shabab, Suudi Pro Ligi'nde 41 puanla dokuzuncu sırada bulunurken son iki maçından 3 puan çıkarması halinde altıncı sıraya yerleşme ihtimali var.