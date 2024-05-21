Türk takımlarının gözdesiydi! Tercihi şaşırttı! Rafa Silva kararını verdi...
Yeni transfer sezonu öncesi Türk kulüplerinin gündemine gelen Rafa Silva, Al Shabab'a transfer olmaya hazırlanıyor. Portekizli futbolcu Suudi Arabistan'ın Al Shabab takımıyla 3 yıllık anlaşmaya vardı. İşte detaylar...
Transfer sezonun başlamasına kısa bir süre kala Fenerbahçe ve Galatasaray çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Uzun yıllardır Benfica'da top koşturan ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Rafa Silva için iki ezeli rakip de devreye girmişti. Sezonun bitmesiyle takımdan ayrılacağını açıklayan yıldız futbolcunun yeni takımı belli oldu.
3 YILLIK İMZA
Haziran ayının sonunda boşa çıkacak olan Rafa Silva'nın yeni takımı belli oldu. Portekizli futbolcu Suudi Arabistan'ın Al Shabab takımıyla 3 yıllık anlaşmaya vardı. Tarafların resmi imzayı kısa süre içerisinde atması bekleniyor.
PEREIRA'NIN TAKIMI
Portekizli Rafa Silva, yeni takımında Türk taraftarlarının da yakından tanıdığı Vitor Pereira ile çalışacak. Suudi ekibin kadrosunda ayrıca bir dönem Beşiktaş'ta oynayan Romain Saiss de bulunuyor. Al Shabab'da Saiss'in dışında Avrupa futbolunun önemli isimlerinden Yannick Carrasco ve Ivan Rakitic top koşturuyor.
Al Shabab, Suudi Pro Ligi'nde 41 puanla dokuzuncu sırada bulunurken son iki maçından 3 puan çıkarması halinde altıncı sıraya yerleşme ihtimali var.
KARİYERİ
Sekiz yıldır Benfica'da kariyerini devam ettiren Rafa Silva, bu sezon 52 resmi maçta forma giyerken 22 gol atıp 15 de asist yaptı. Başarılı on numara Benfica kariyerinde ise 326 karşılaşmaya çıkarken 94 gol ve 79 asist yaptı.
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