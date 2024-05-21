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Yunus Akgün, Leicester City'ye veda etti!

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.05.2024 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024
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Yunus Akgün, Leicester City’ye veda etti!

Galatasaray'dan 2023-2024 sezonu için İngiliz ekibi Leicester City'ye kiralanan milli futbolcu Yunus Akgün, sezonun tamamlanmasının ardından kulübüne veda etti.

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