Kerem Aktürkoğlu’ndan Mert Hakan Yandaş’a net cevap: Varlığını saha dışına borçlu

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu açıklamasında; "Galatasaray Kaptanı, varlığını saha dışı olaylara borçlu olanlara gerekli ölçüde, hak ettikleri şekilde cevap verir ancak; onların seviyesine inmez. Ancak Galatasaray, tarihi boyunca her zaman her zorluktan geri dönmeyi başarmıştır. Biz de tüm sezon emek verdiğimiz, hakkımız olan şampiyonluğu kazanabilmek adına, sezonun son haftasında her şeyimizi vereceğiz." dedi.

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