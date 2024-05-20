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Kerem Aktürkoğlu'ndan Mert Hakan Yandaş'a net cevap: Varlığını saha dışına borçlu

Giriş Tarihi: 20.05.2024 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024
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Kerem Aktürkoğlu’ndan Mert Hakan Yandaş’a net cevap: Varlığını saha dışına borçlu

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, kendisi hakkında sosyal medyada yorumda bulunan Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş hakkında açıklama yayımladı.

Süper Lig'in 37'nci haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Mücadele sonrası Mert Hakan Yandaş'tan çok konuşulacak bir paylaşım gelmişti.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu açıklamasında; "Galatasaray Kaptanı, varlığını saha dışı olaylara borçlu olanlara gerekli ölçüde, hak ettikleri şekilde cevap verir ancak; onların seviyesine inmez. Ancak Galatasaray, tarihi boyunca her zaman her zorluktan geri dönmeyi başarmıştır. Biz de tüm sezon emek verdiğimiz, hakkımız olan şampiyonluğu kazanabilmek adına, sezonun son haftasında her şeyimizi vereceğiz." dedi.

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