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Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürüyor

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 16.05.2024
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Galatasaray’da derbi hazırlıkları sürüyor

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 19 Mayıs Pazar günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak Galatasaray, hazırlıklarını akşam yaptığı idmanla sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

Üç grup halinde 7'ye 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı idmanla derbi müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.

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