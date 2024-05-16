Galatasaray-Fenerbahçe maçını yönetecek hakem belli oldu | Süper Lig'de 37. hafta maçlarının hakemleri
Son dakika haberine göre Süper Lig'de 37. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıkladı. Haftanın en kritik mücadelesi olan Galatasaray-Fenerbahçe maçına Arda Kardeşler atandı. TFF, derbinin hakeminin yapay zeka ile değil "manuel" olarak atandığını duyurdu.
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında lider Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. İki takım da zorlu müsabakadan galibiyetle ayrılarak taraftarını mutlu etmek istiyor.
19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da yapılacak olan müsabaka sarı kırmızılıların ev sahipliğinde RAMS Park'ta oynanacak.
Kritik karşılaşmada Cimbom'a şampiyonluğunu ilan etmek için beraberlik yetecek.
ARDA KARDEŞLER YÖNETECEK!
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde hakem Arda Kardeşler görev alacak.
36 yaşındaki Bursa bölgesi hakemi, kariyerinde 20 kez Galatasaray maçını yönetti. Sarı kırmızılılar bu karşılamalarda 11 galibiyet, 3 beraberlik, 6 yenilgi elde etti. Arda Kardeşler 18 kez de Fenerbahçe karşılaşmasında görev aldı. Sarı lacivertliler, bu süreçte 10 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
KARİYERİNDE 2 KEZ DERBİ YÖNETTİ
Bursa bölgesi hakemi olan Arda Kardeşler, bu maçla birlikte kariyerinde ikinci kez Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde düdük çalacak. İki takım arasında ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan derbi başladığı gibi 0-0 sona ermişti. Kardeşler, daha önce 8 Mayıs 2022 tarihinde Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Dolmabahçe'deki derbiyi de yönetti ve mücadele 1-1 berabere tamamlandı.
Süper Lig'de 37. haftanın programı ve görev yapacak hakemler şöyle:
Yarın
17.00 İstanbulspor - Sivasspor: Ömer Faruk Turtay
20.00 Antalyaspor - Adana Demirspor: Turgut Doman
18 Mayıs Cumartesi
19.00 Beşiktaş - Hatayspor: Cihan Aydın
19.00 MKE Ankaragücü - Pendikspor: Volkan Bayarslan
19.00 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa: Burak Pakkan
19.00 Samsunspor - Corendon Alanyaspor: Mert Güzenge
19.00 Gaziantep FK - Fatih Karagümrük: Zorbay Küçük
19.00 RAMS Başakşehir - Trabzonspor: Tugay Kaan Numanoğlu
19.00 Kayserispor - Konyaspor: Halil Umut Meler
19 Mayıs Pazar
19.00 Galatasaray - Fenerbahçe: Arda Kardeşler
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