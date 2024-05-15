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Galatasaray Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 15.05.2024
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Galatasaray Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Antrenman, ikiye iki oyun ve topa sahip olma çalışmasının ardından üç takımlı turnuvayla sona erdi.



Galatasaray, yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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