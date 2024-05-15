Bu transferle yer yerinden oynayacak! Süper Lig devi Kerem Aktürkoğlu'nu istiyor
Süper Lig'de şampiyonluk yolunda 1 puana ihtiyacı olan Galatasaray mutlu sona ulaşmaya çok yakın. Bu sezonki performans ile sarı kırmızılı taraftarın tepkisini çeken Kerem Aktürkoğlu için Süper Lig devi harekete geçti. İşte ortaya kızıştıracak transfer hamlesi...
Trendyol Süper Lig'deki 24. şampiyonluğuna yürüyen Galatasaray, son 2 haftada en fazla 1 puan alması durumunda mutlu sona ulaşacak.
CİMBOM ŞAMPİYONLUĞA ÇOK YAKIN!
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasındaki dev derbi maçta sarı-lacivertlileri konuk edecek olan Okan Buruk ve öğrencileri, 90 dakika sonunda şampiyonluğunu ilan edebilir.
KEREM AKTÜRKOĞLU YÜKSELİŞİ
2020/21 yaz transfer döneminde 24 Erzincanspor'dan bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olan Kerem Aktürkoğlu, oynadığı futbolla büyük tebrikler toplamıştı.
Takımının geçtiğimiz sezonki şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan milli oyuncu; 9 gol ve 12 asistlik katkıda bulunmuştu.
SÜPER LİG DEVİ İÇİN BOMBA İDDİA
Habere göre, Beşiktaş, Galatasaray'da takım kaptanlarından olan ve takımda 4'üncü sezonunu geçiren Kerem Aktürkoğlu ile ilgileniyor.
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