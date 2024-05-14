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Galatasaray'dan Icardi'yi istiyorlar! İtalyanlar devreye girdi! Kapıyı çalacaklar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.05.2024 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024
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Galatasaray’dan Icardi’yi istiyorlar! İtalyanlar devreye girdi! Kapıyı çalacaklar...

Galatasaray taraftarının sevgilisi haline gelen Mauro Icardi'ye İtalya'da Serie A'ya yükselen Como talip oldu. YIldız oyuncu için kesenin ağzını açan İtalyanlar sezonun tamamlanmasının ardından Cimbom'un kapısını çalacak. İşte detaylar...

Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi için İtalya'dan flaş bir transfer iddiası geldi.

MAURO ICARDI İDDİASI

La Provincia'da yer alan habere göre, 21 yıl aradan sonra Serie A'ya yükselen Como, güçlü bir kadro kurmak istiyor. İtalyan ekibinin hücum hattı için transfer listesinde yer alan isimlerden birinin de Mauro Icardi olduğu öne sürüldü.

Arjantinli yıldızın, Como Gölü kıyısında aktif yatırımları olduğu hatırlatıldı.

LİSTEDEKİ DİĞER İSİMLER

Öte yandan Como'nun hücumdaki diğer adaylarının Leicester City'den Jamie Vardy ile bonservisi Inter'de bulunan ve bu sezonu kiralık olarak Marsilya'da geçiren Joaquin Correa olduğu belirtildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 45 maçta sahaya çıkan Mauro Icardi, 30 gol attı ve 12 asist yaptı. 31 yaşındaki Arjantinli yıldızın sarı-kırmızılı takım ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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