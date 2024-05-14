Galatasaray’dan Icardi’yi istiyorlar! İtalyanlar devreye girdi! Kapıyı çalacaklar...

MAURO ICARDI İDDİASI

La Provincia'da yer alan habere göre, 21 yıl aradan sonra Serie A'ya yükselen Como, güçlü bir kadro kurmak istiyor. İtalyan ekibinin hücum hattı için transfer listesinde yer alan isimlerden birinin de Mauro Icardi olduğu öne sürüldü.

Arjantinli yıldızın, Como Gölü kıyısında aktif yatırımları olduğu hatırlatıldı.