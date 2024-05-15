15 Mayıs 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'a Nicolo Zaniolo'dan kötü haber! EURO 2024'ü kaçırabilir...

Galatasaray'a Nicolo Zaniolo'dan kötü haber! EURO 2024'ü kaçırabilir...

Giriş Tarihi: 15.05.2024 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024
ABONE OL
Galatasaray’a Nicolo Zaniolo’dan kötü haber! EURO 2024’ü kaçırabilir...

Galatasaray'ın sezon başında Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo'dan kötü haber geldi. İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Luciano Spalletti sakatlanan yıldız oyuncunun EURO2024'te oynama ihtimalinin çok düşük olduğunu vurguladı. İşte detaylar...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA