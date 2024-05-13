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Galatasaray'dan şampiyonluk kupası planı! Fenerbahçe maçında...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.05.2024 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024
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Galatasaray’dan şampiyonluk kupası planı! Fenerbahçe maçında...

Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray son iki haftada 1 puan kazanması durumunda 24. şampiyonluğunu ilan edecek. Sarı kırmızılılar şampiyonluğu ilan etmek için Fenerbahçe ile oynayacağı dev derbiyi beklemeye geçerken kritik maçta Galatasaray taraftarı da koreografi hazırlıklarına başladı. Peki Galatasaray Fenerbahçe'yi yenerse şampiyonluk kupasını stadyumda kaldıracak mı? İşte detaylar...

Süper Lig'de Fatih Karagümrük engelini de kayıpsız aşarak iki hafta kala Fenerbahçe ile 6 puan farkını koruyan Galatasaray'da büyük coşku yaşanıyor. Okan Buruk'un ekibi, kalan iki haftada bir puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

CİMBOM DERBİDE TAM KADRO

Sarı-kırmızılılarda puan farkını korunmasının yanı sıra sınırdaki oyuncular da Karagümrük maçını kayıpsız geçti. Galatasaray, Fenerbahçe derbisine tam kadro çıkacak.

BURUK: TEK DÜŞÜNCEMİZ MAÇI KAZANMAK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından Fenerbahçe derbisi için yaptığı açıklamada, "Biz Galatasarayız. Kendi sahamızda oynadığımız her maça kazanmak için çıkarız. Haftaya da kazanmak için çıkacağız. Beraberlik bize şampiyonluğu getirecek ama tek isteğimiz ve amacımız kazanmak. Çok başarılı bir takıma karşı oynayacağız. İki takım arasında 6 puan fark var. Rakibimizin de hala ümidi var. Bunu sürdürmek isteyecekler. Biz de kendi kalitemizi ve iç saha performansımızı göstermek isteyeceğiz. Tek düşüncemiz maçı kazanıp şampiyon olmak. Geçen sezon 3-0'lık bir galibiyet almıştık. Şimdiki amacımız da derbiyi galip tamamlamak." sözlerini sarf etti.

DEV DERBİDE BÜYÜK ŞÖLEN

Galatasaray'da Karagümrük karşılaşmasının ardından tüm gözler derbiye çevrilirken TFF, dev derbinin 19 Mayıs'ta oynanacağını açıkladı. Galatasaray için özel bir gün olarak benimsenen 19 Mayıs'taki (19.05) derbide Rams Park'ta sarı-kırmızılılar için bir şölen yaşanması bekleniyor.

ÖZEL KOREOGRAFİ HAZIRLIĞI

Galatasaraylı taraftarların, pazar günü oynanacak Fenerbahçe maçında daha önceki derbilerde olduğu gibi yine özel koreografilere imza atması bekleniyor.

CİMBOM KUPAYI KALDIRACAK MI?

Diğer yandan Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi mağlup etmesinin ardından stadında şampiyonluk kupasını kaldırma ihtimali merak edilirken A Spor Muhabiri Emre Kaplan konuya ilişkin son bilgileri aktardı.

İşte o sözler:

Galatasaray yönetimi, motivasyonu düşürmemek adına Süper Kupa'yı Fenerbahçe derbisine talep etmeyecek. Derbi sonrası olası bir şampiyonluk halinde Konyaspor maçının öğle saatlerine alınmasını ve maçın ardından İstanbul'a gelip Süper Lig, Süper Kupa ve Kadınlar Futbol Ligi kupalarını taraftarının önünde kaldırmayı istiyor.

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