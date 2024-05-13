Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu! İşte Süper Lig'de 37. haftanın programı
Son dakika haberine göre Süper Lig'de 37. haftanın programı açıklandı. TFF, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbinin tarihini 19 Mayıs 2024 Pazar günü olarak duyurdu.
Süper Lig'de 37. haftanın programı açıklandı. TFF, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbinin tarihini 19 Mayıs 2024 Pazar günü olarak duyurdu.
İşte ligde 37. haftanın programı
17 Mayıs Cuma
17.00 İstanbulspor - Sivasspor
20.00 Antalyaspor - Adana Demirspor
18 Mayıs Cumartesi
19.00 Beşiktaş - Hatayspor
19.00 Ankaragücü - Pendikspor
19.00 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa
19.00 Samsunspor - Alanyaspor
19.00 Gaziantep FK - Karagümrük
19.00 Başakşehir - Trabzonspor
19.00 Kayserispor - Konyaspor
19 Mayıs Pazar
Galatasaray - Fenerbahçe
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2024 Kamuda tasarruf paketi:100 milyarlık hedef ve maddeler! Ulaşım, araç, kamu... Hangi kalemlerde kesinti olacak?
- Emekliye 3 formüllü temmuz ayarı! 4A, 4B, 4C'liye zamlı maaş tablosu meydana çıktı: 10.000, 12.350, 15.000 TL alana...
- Öğretmen il içi tayin başvuruları ne zaman başlayacak? Öğretmen mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu nasıl yapılır?
- Bugün okul var mı, yok mu? 13 Mayıs Pazartesi hangi illerde okullar tatil edildi? MEB Valilik açıklamaları...
- Schengen nedir, nasıl alınır? 2024 Schengen Vizesi ücreti ne kadar, kaç TL? Schengen almak için gerekli belgeler...
- Türkiye'nin doğa harikası ilçeleri 10'luk liste tepeden tırnağa değişti
- 30 saniyede gizli saati bulabilecek misin? Bu optik illüzyon IQ testini sadece dahi beyinler çözebiliyor!
- Para transferinde yeni sistem! Artık daha basit: IBAN havale EFT FAST
- Fatih Sultan Mehmet’in 5 asırlık gizemi! Tüm bildiklerinizi unutun: Meğer cihan padişahı…
- 1993 1995 1997 2000 2005 2008 SGK girişine emeklilik tablosu oluştu! Yaş gün prim formülüyle gümüş fırsat
- Anneler Günü Kutlu Olsun Mesajları 2024 | 12 Mayıs Anneler Gününde en anlamlı, farklı, sevgi dolu mesajlar ve sözler! Instagram, WhatsApp, Facebook...
- Ödemeler değişti: Sosyal Yardım Alanlara son dakika müjdesi! e-Devletten başvurulacak: 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engeli maaşı...