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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu! İşte Süper Lig'de 37. haftanın programı

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.05.2024 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024
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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu! İşte Süper Lig’de 37. haftanın programı

Son dakika haberine göre Süper Lig'de 37. haftanın programı açıklandı. TFF, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbinin tarihini 19 Mayıs 2024 Pazar günü olarak duyurdu.

Süper Lig'de 37. haftanın programı açıklandı. TFF, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbinin tarihini 19 Mayıs 2024 Pazar günü olarak duyurdu.

İşte ligde 37. haftanın programı

17 Mayıs Cuma
17.00 İstanbulspor - Sivasspor
20.00 Antalyaspor - Adana Demirspor

18 Mayıs Cumartesi
19.00 Beşiktaş - Hatayspor
19.00 Ankaragücü - Pendikspor
19.00 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa
19.00 Samsunspor - Alanyaspor
19.00 Gaziantep FK - Karagümrük
19.00 Başakşehir - Trabzonspor
19.00 Kayserispor - Konyaspor

19 Mayıs Pazar
Galatasaray - Fenerbahçe

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