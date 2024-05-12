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Ahaber.com.tr sordu Okan Buruk yanıtladı! Erden Timur sözleri... 'Gülerek' cevabı sosyal medyayı salladı

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.05.2024 Güncelleme Tarihi: 12.05.2024
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Ahaber.com.tr sordu Okan Buruk yanıtladı! Erden Timur sözleri... ’Gülerek’ cevabı sosyal medyayı salladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Sarı kırmızılılar şampiyonluk yolunda hata yapmazken maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Ahaber.com.tr İçerik Yöneticisi Okan Beltek'in sorularına teknik direktör Okan Buruk'tan çarpıcı yanıtlar geldi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 1-0 geriye düştüğü maçta Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etmeyi başardı.

34. dakikada Mendes'in golüyle geriye düşen sarı kırmızılılar 45+4'te Barış Alper Yılmaz'ın golüyle beraberliği yakaladı.

70. dakikada bu sezon gösterdiği performansla parmak ısırtan Mertens'in golüyle öne geçen Galatasaray, 83. dakikada Marcão'nun golüne engel olamadı.

Maçın skorunu ise oyuna sonradan giren Berkan Kutlu belirledi. Berkan 90. dakikada takımına üç puanı getiren golü kaydederken, şampiyonluk yolunda hataya izin vermedi.

BURUK'TAN MAÇ SONU AÇIKLAMALAR

Karagümrük maçı sonrası basın mensuplarıyla bir araya gelen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk soruları yanıtladı.

AHABER.COM.TR SORDU OKAN BURUK YANITLADI

Ahaber.com.tr İçerik Yöneticisi Okan Beltek'in Erden Timur sorusuna Okan Buruk'tan çarpıcı bir yanıt geldi.

Beltek, Okan Buruk'a "Artık şampiyonluğa 1 puan kaldı. Yavaştan gelecek sezonun planlamasına başlayacaksınız. Erden Timur seneye olmayacağını söyledi. 2 yıl boyunca uygun bir şekilde çalışmıştınız. Kendisiyle görüşme fırsatınız oldu mu? Konuştunuz mu? Bir diğer sorum sosyal medyada sizin verdiğiniz cevaplarla ilgili "Gülerek" şeklinde bir tabir kullanılıyor. Sürekli esprili cevaplarınız için. Galatasaray taraftarı bunu paylaşıyor. Bu konu hakkında düşünceleriniz neler?" sorusunu yöneltti.

Deneyimli teknik adamın cevabı ise şu şekilde oldu:

İkinci soruya yanıtı gülerek vereyim. Birinci soru için de artık şampiyonluğa 1 puan kaldı. Hedefimiz şampiyonluk şuanda son haftalardayız önümüzdeki sene seçim hiçbir şeyle ilgili kimseyle bir şey konuşmuyoruz. Sadece ben oyuncularımla birlikte şampiyonluğa odaklandık ve onun mücadele ediyoruz. Ona konsantre olmaya çalışıyoruz. Tabi ki burada çok güzel devam eden bir ortam var. Aynı şekilde devam etmesini istiyoruz. Şuana kadar bununla ilgili bir şey konuşmadık. Dediğim gibi daha çok hem beni hem oyuncuları burada başkanımız, yönetim kurulumuz hep yanımızdalar. Sadece biz futbola sahaya odaklandık. Diğer tarafı bizim işimiz değil. Şampiyon olmak istiyoruz şampiyon olmak için de maçlara çok iyi hazırlanıp konsantre olmamız gerekiyor. Bütün odağımızı buraya verdik.

OKAN BURUK'U CEVABI SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Okan Buruk "Gülerek" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

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