Ahaber.com.tr sordu Okan Buruk yanıtladı! Erden Timur sözleri... 'Gülerek' cevabı sosyal medyayı salladı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Sarı kırmızılılar şampiyonluk yolunda hata yapmazken maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Ahaber.com.tr İçerik Yöneticisi Okan Beltek'in sorularına teknik direktör Okan Buruk'tan çarpıcı yanıtlar geldi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 1-0 geriye düştüğü maçta Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etmeyi başardı.
34. dakikada Mendes'in golüyle geriye düşen sarı kırmızılılar 45+4'te Barış Alper Yılmaz'ın golüyle beraberliği yakaladı.
70. dakikada bu sezon gösterdiği performansla parmak ısırtan Mertens'in golüyle öne geçen Galatasaray, 83. dakikada Marcão'nun golüne engel olamadı.
Maçın skorunu ise oyuna sonradan giren Berkan Kutlu belirledi. Berkan 90. dakikada takımına üç puanı getiren golü kaydederken, şampiyonluk yolunda hataya izin vermedi.
BURUK'TAN MAÇ SONU AÇIKLAMALAR
Karagümrük maçı sonrası basın mensuplarıyla bir araya gelen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk soruları yanıtladı.
AHABER.COM.TR SORDU OKAN BURUK YANITLADI
Ahaber.com.tr İçerik Yöneticisi Okan Beltek'in Erden Timur sorusuna Okan Buruk'tan çarpıcı bir yanıt geldi.
Beltek, Okan Buruk'a "Artık şampiyonluğa 1 puan kaldı. Yavaştan gelecek sezonun planlamasına başlayacaksınız. Erden Timur seneye olmayacağını söyledi. 2 yıl boyunca uygun bir şekilde çalışmıştınız. Kendisiyle görüşme fırsatınız oldu mu? Konuştunuz mu? Bir diğer sorum sosyal medyada sizin verdiğiniz cevaplarla ilgili "Gülerek" şeklinde bir tabir kullanılıyor. Sürekli esprili cevaplarınız için. Galatasaray taraftarı bunu paylaşıyor. Bu konu hakkında düşünceleriniz neler?" sorusunu yöneltti.
Deneyimli teknik adamın cevabı ise şu şekilde oldu:
İkinci soruya yanıtı gülerek vereyim. Birinci soru için de artık şampiyonluğa 1 puan kaldı. Hedefimiz şampiyonluk şuanda son haftalardayız önümüzdeki sene seçim hiçbir şeyle ilgili kimseyle bir şey konuşmuyoruz. Sadece ben oyuncularımla birlikte şampiyonluğa odaklandık ve onun mücadele ediyoruz. Ona konsantre olmaya çalışıyoruz. Tabi ki burada çok güzel devam eden bir ortam var. Aynı şekilde devam etmesini istiyoruz. Şuana kadar bununla ilgili bir şey konuşmadık. Dediğim gibi daha çok hem beni hem oyuncuları burada başkanımız, yönetim kurulumuz hep yanımızdalar. Sadece biz futbola sahaya odaklandık. Diğer tarafı bizim işimiz değil. Şampiyon olmak istiyoruz şampiyon olmak için de maçlara çok iyi hazırlanıp konsantre olmamız gerekiyor. Bütün odağımızı buraya verdik.
OKAN BURUK'U CEVABI SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU
Okan Buruk "Gülerek" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu.
İşte o paylaşımlardan bazıları:
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Schengen nedir, nasıl alınır? 2024 Schengen Vizesi ücreti ne kadar, kaç TL? Schengen almak için gerekli belgeler...
- Türkiye'nin doğa harikası ilçeleri 10'luk liste tepeden tırnağa değişti
- 30 saniyede gizli saati bulabilecek misin? Bu optik illüzyon IQ testini sadece dahi beyinler çözebiliyor!
- Para transferinde yeni sistem! Artık daha basit: IBAN havale EFT FAST
- Fatih Sultan Mehmet’in 5 asırlık gizemi! Tüm bildiklerinizi unutun: Meğer cihan padişahı…
- 1993 1995 1997 2000 2005 2008 SGK girişine emeklilik tablosu oluştu! Yaş gün prim formülüyle gümüş fırsat
- Anneler Günü Kutlu Olsun Mesajları 2024 | 12 Mayıs Anneler Gününde en anlamlı, farklı, sevgi dolu mesajlar ve sözler! Instagram, WhatsApp, Facebook...
- Ödemeler değişti: Sosyal Yardım Alanlara son dakika müjdesi! e-Devletten başvurulacak: 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engeli maaşı...
- Fenerbahçe'de teknik direktör çıkartması! Liste belli oldu: Kupa garanti
- Bu besinler sağlığınızı arşa çıkaracak! Kuran-ı Kerim'de müjdelendiler
- Cuma Hutbesi 10 Mayıs Tam Metin PDF | Bu haftaki Cuma Hutbesinin konusu ne? "Medeniyetimiz, Vakıf Medeniyetidir"
- Dünyada en çok konuşulan diller listelendi! Farsça, Arapça, İtalyanca, Korece... Türkçe hepsini geride bıraktı