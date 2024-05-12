Ahaber.com.tr sordu Okan Buruk yanıtladı! Erden Timur sözleri... ’Gülerek’ cevabı sosyal medyayı salladı

Deneyimli teknik adamın cevabı ise şu şekilde oldu:

İkinci soruya yanıtı gülerek vereyim. Birinci soru için de artık şampiyonluğa 1 puan kaldı. Hedefimiz şampiyonluk şuanda son haftalardayız önümüzdeki sene seçim hiçbir şeyle ilgili kimseyle bir şey konuşmuyoruz. Sadece ben oyuncularımla birlikte şampiyonluğa odaklandık ve onun mücadele ediyoruz. Ona konsantre olmaya çalışıyoruz. Tabi ki burada çok güzel devam eden bir ortam var. Aynı şekilde devam etmesini istiyoruz. Şuana kadar bununla ilgili bir şey konuşmadık. Dediğim gibi daha çok hem beni hem oyuncuları burada başkanımız, yönetim kurulumuz hep yanımızdalar. Sadece biz futbola sahaya odaklandık. Diğer tarafı bizim işimiz değil. Şampiyon olmak istiyoruz şampiyon olmak için de maçlara çok iyi hazırlanıp konsantre olmamız gerekiyor. Bütün odağımızı buraya verdik.

OKAN BURUK'U CEVABI SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Okan Buruk "Gülerek" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu.

İşte o paylaşımlardan bazıları: