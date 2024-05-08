Marcao Galatasaray'a geri dönmek istiyor
Bir dönem Galatasaray forması giyen sonrasında ise Sevilla'ya transfer olan Marcao sarı kırmızılılara geri dönüşü için Sevilla yönetiminden izin istedi. Marcao şu ana kadar İspanyol ekibinin formasıyla 20 maça çıkabildi. İşte detaylar...
Sevilla forması giyen Marcao, olası ayrılık durumunda Galatasaray'a gitmek için İspanyol ekibinden kolaylık istedi. Sevilla'nın 2022 yazında Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Marcao'nun geleceği konusundaki belirsizlik devam ediyor.
RAMOS AYRILMAZSA GALATASARAY'A GELECEK
İspanyol basınında yer alan habere göre, Sevilla'da şu ana kadar beklentilerin altında kalan Marcao'nun geleceği, takımın deneyimli ismi Sergio Ramos'a bağlı olacak.
Ramos Sevilla'da kalırsa, Marcao takımdan kiralık olarak ayrılacak. Sergio Ramos'un Sevilla'da devam etmemesi durumunda ise Marcao takımda kalacak.
Marcao'nun olası ayrılık ihtimalinde birçok takımın Brezilyalı oyuncu ile ilgilendiği ve bu takımlardan birinin Galatasaray olduğu belirtildi. 27 yaşındaki savunma oyuncusunun da olası ayrılık senaryosunda eski takımı Galatasaray için Sevilla'dan kolaylık istediği öne sürüldü.
15 MİLYON EURO'YA GİTMİŞTİ
Marcao, 2022 yazında Galatasaray'dan Sevilla'ya 15 milyon euro (Bonuslar dahil) karşılığında transfer olmuştu.
Sevilla'da sakatlıklar nedeniyle sık sık sahalardan uzak kalan Brezilyalı savunma oyuncusu, şu ana kadar İspanyol ekibinin formasıyla 20 maça çıkabildi.
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