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Galatasaray'da Zaha kararı! Yönetim gelen teklifleri dinleyecek...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.05.2024 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
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Galatasaray’da Zaha kararı! Yönetim gelen teklifleri dinleyecek...

Galatasaray'da sezon başından beri gösterdiği performansla soru işaretlerin silemeyen Wilfried Zaha hakkında karar verildi. Sarı kırmızılı yönetim Zaha için gelecek teklifler dinlenecek: İşte detaylar...

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