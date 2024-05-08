Cimbom'dan İngiltere çıkarması! Dünya yıldızı Aslan olacak
Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluğa emin adımlarla ilerlerken gelecek sezon transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Cimbom, 30 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu Thomas Partey için bir kez daha devreye girdi. İşte detaylar...
Şampiyonluk yolunda büyük bir avantaja sahip olan sarı-kırmızılılar, alınacak sonuçlara göre gelecek hafta şampiyonluğunu ilan edebilir.
Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılı ekip, orta sahada mücadele gücü yüksek oyuncu transferi için çalışmalarını sürdürürken gündeme sürpriz bir isim geldi.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE ÖZEL KADRO!
Şampiyonlar Ligi'nde de önemli bir başarı elde etmek isteyen Aslan, gelecek sezon yine iddialı bir kadro oluşturmak istiyor.
CİMBOM'DAN İNGİLTERE ÇIKARMASI!
Galatasaray, Arsenal'in yıldız oyuncusu Thomas Partey ile yakından ilgileniyor. İşte transferde son gelişmeler!
Galatasaray'ın sezon başında istediği ama çeşitli nedenler dolayısıyla kadrosuna katamadığı Ganalı yıldızı tekrardan istediği belirtildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Çamaşır suyu lekesi kabusu bitti! Pamukla biraz sürün ve işte sonuç
- Padişahlar yanından ayırmazdı: Tam bir şifa kaynağı! Karaciğeri zımba gibi yapıyor
- Sadece %1 yüksek IQ'lu dahiler gizlenen hatayı 10 saniyede bulabilir! ️
- Dünyanın en güçlü donanmaları 2024 belli oldu! Türkiye zirve basamaklarını hızla tırmandı
- Evinizde öylece duruyor! Kimse değerini bilmiyor: Meğer altın değerindeymiş
- Konuşmayan muhabbet kuşu kalmasın! Kuşunuz insan gibi şakıyacak
- Cumartesi plan yapanlar dikkat! Cuma günü bir gelecek pir gelecek!
- Kızılcık Şerbeti'nde kartlar yeniden dağıtıldı! Görkem'in hesabı görüldü, onun yerine...
- Emekliye %50 artışla hesaplara yatacak! SGK-SSK, Bağ-Kur, EYT'liye beklediği ödeme tarihleri
- 45 bin öğretmen ataması yapılacak mı, son durum ne? Kaç bin öğretmen atanacak? 2024 Öğretmen ataması son dakika
- İstanbul'da göz gözü görmeyecek! 23 ilçede mum ve gaz lambalarını hazırlayın: Saatler sürecek
- EKPSS kura başvuru ekranı 2024 | EKPSS ÖSYM kura başvuru nasıl yapılır? İşte şartları ve tarihleri...