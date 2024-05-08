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Cimbom'dan İngiltere çıkarması! Dünya yıldızı Aslan olacak

Giriş Tarihi: 08.05.2024
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Cimbom’dan İngiltere çıkarması! Dünya yıldızı Aslan olacak

Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluğa emin adımlarla ilerlerken gelecek sezon transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Cimbom, 30 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu Thomas Partey için bir kez daha devreye girdi. İşte detaylar...

Şampiyonluk yolunda büyük bir avantaja sahip olan sarı-kırmızılılar, alınacak sonuçlara göre gelecek hafta şampiyonluğunu ilan edebilir.

Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılı ekip, orta sahada mücadele gücü yüksek oyuncu transferi için çalışmalarını sürdürürken gündeme sürpriz bir isim geldi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE ÖZEL KADRO!

Şampiyonlar Ligi'nde de önemli bir başarı elde etmek isteyen Aslan, gelecek sezon yine iddialı bir kadro oluşturmak istiyor.

CİMBOM'DAN İNGİLTERE ÇIKARMASI!

Galatasaray, Arsenal'in yıldız oyuncusu Thomas Partey ile yakından ilgileniyor. İşte transferde son gelişmeler!

Galatasaray'ın sezon başında istediği ama çeşitli nedenler dolayısıyla kadrosuna katamadığı Ganalı yıldızı tekrardan istediği belirtildi.

Partey'in Arsenal sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Bu nedenle sarı-kırmızılılar transferi makul bir ücretle bitirmeyi planlıyor.

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