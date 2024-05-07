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Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili flaş karar! Sarı-lacivertli taraftarlar derbiye alınacak mı?

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.05.2024 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
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Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili flaş karar! Sarı-lacivertli taraftarlar derbiye alınacak mı?

Son dakika haberine göre İl Güvenlik Kurulu, 19 Mayıs 2024 tarihinde oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisine sarı-lacivertli taraftarların da alınacağını duyurdu.

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