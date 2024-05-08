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Galatasaray Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 08.05.2024
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Galatasaray Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 12 Mayıs Pazar günü VavaCars Fatih Karagümrük'le deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman bire bir oyun ve topa sahip olma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam edecek.

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