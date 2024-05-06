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Galatasaray'da Nicolo Zaniolo ve Yunus Akgün'ün geleceği belli oldu! Geri dönecekler mi?

Okan Beltek ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.05.2024 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024
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Galatasaray’da Nicolo Zaniolo ve Yunus Akgün’ün geleceği belli oldu! Geri dönecekler mi?

Süper Lig'de bitime 3 hafta kala zirveyi elinde tutan Galatasaray'da bir yandan da gelecek sezonun kadro planlaması yapılıyor. Sezon başında Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo ve Leicester City'e kiralanan Yunus Akgün'ün gelecekleri merak konusu olurken, ahaber.com.tr Galatasaraylı yetkililerden aldığı bilgiyle iki futbolcunun transfer süreciyle ilgili detaylara ulaştı.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı nefes kesiyor. Ligin bitimine 3 hafta kala sarı-kırmızılı ekip evinde konuk ettiği Sivasspor'u süper yıldızları Hakim Ziyech, Dries Mertens ve Mauro Icardi'nin attığı 2'şer golle mağlup etti. 6-1'lik skorla 3 puanı cebine koyan Galatasaray puanını da 96'ya yükseltti.

REKORLARI PARAMPARÇA ETTİ
Kazandığı 3 puanla puanını 96'ya çıkaran Galatasaray bu sonuçla Süper Lig tarihinde bir sezonda en yüksek puana ulaşan takım oldu. Ligde üst üste kazanma rekorunu da 16 maça yükselten sarı-kırmızılılar evinde bu sezon çıktığı 18 maçın tamamını da kazandı.

KADRO PLANLAMASI SÜRÜYOR
Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez, Victor Nelsson, Kerem Aktürkoğlu gibi kadrosunda bulunan birçok isme teklif yağan sarı-kırmızılılar gelecek sezonun planlamasına da başladı. Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer çalışmaları devam ederken, bir taraftan da kiralık oyuncuların geleceği merak konusu oldu.

ZANIOLO VE YUNUS AKGÜN DÖNECEK Mİ?
Sezon başında 5 milyon euro kiralama ücreti, 22,5 milyon euro satın alma ve bonus maddeleri ile Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo ve Leicester City'e satın alma opsiyonu ile kiralanan Yunus Akgün'ün sarı-kırmızılı ekibe geri dönüp dönmeyeceği merak edilirken; ahaber.com.tr Galatasaraylı yetkililerden aldığı bilgiyle iki futbolcunun da geleceği ile ilgili detaylara ulaştı.

Premier Lig'de Aston Villa ile Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı neredeyse garantileyen, UEFA Konferans Ligi'nde de yarı finalde bulunan Nicolo Zaniolo ve Leicester City ile Championship'i lider tamamlayarak yeniden Premier Lig'e yükselen Yunus Akgün'ün son anda büyük bir sürpriz yaşanmazsa sarı-kırmızılı takıma geri dönecekleri ve sezon başı kampına katılacakları öğrenildi. İki futbolcuya da bu süreç sonrasında gelecek tekliflerin ise değerlendirmeye alınacağı bildirildi.

ZANIOLO VE YUNUS AKGÜN'ÜN PERFORMANSI
İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo, Aston Villa forması ile bu sezon toplam 38 maçta 1274 dakika forma giydi. Yıldız isim bu karşılaşmalarda 3 gol atma başarısı gösterdi.

Yunus Akgün ise Leicester City forması altında toplam 29 maçta 1295 dakika sahada kaldı. Milli yıldız bu karşılaşmalarda 2 gol atarken, 3 de asist yapma becerisi gösterdi.

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