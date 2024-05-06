Galatasaray'da Nicolo Zaniolo ve Yunus Akgün'ün geleceği belli oldu! Geri dönecekler mi?
Süper Lig'de bitime 3 hafta kala zirveyi elinde tutan Galatasaray'da bir yandan da gelecek sezonun kadro planlaması yapılıyor. Sezon başında Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo ve Leicester City'e kiralanan Yunus Akgün'ün gelecekleri merak konusu olurken, ahaber.com.tr Galatasaraylı yetkililerden aldığı bilgiyle iki futbolcunun transfer süreciyle ilgili detaylara ulaştı.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı nefes kesiyor. Ligin bitimine 3 hafta kala sarı-kırmızılı ekip evinde konuk ettiği Sivasspor'u süper yıldızları Hakim Ziyech, Dries Mertens ve Mauro Icardi'nin attığı 2'şer golle mağlup etti. 6-1'lik skorla 3 puanı cebine koyan Galatasaray puanını da 96'ya yükseltti.
REKORLARI PARAMPARÇA ETTİ
Kazandığı 3 puanla puanını 96'ya çıkaran Galatasaray bu sonuçla Süper Lig tarihinde bir sezonda en yüksek puana ulaşan takım oldu. Ligde üst üste kazanma rekorunu da 16 maça yükselten sarı-kırmızılılar evinde bu sezon çıktığı 18 maçın tamamını da kazandı.
KADRO PLANLAMASI SÜRÜYOR
Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez, Victor Nelsson, Kerem Aktürkoğlu gibi kadrosunda bulunan birçok isme teklif yağan sarı-kırmızılılar gelecek sezonun planlamasına da başladı. Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer çalışmaları devam ederken, bir taraftan da kiralık oyuncuların geleceği merak konusu oldu.
ZANIOLO VE YUNUS AKGÜN DÖNECEK Mİ?
Sezon başında 5 milyon euro kiralama ücreti, 22,5 milyon euro satın alma ve bonus maddeleri ile Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo ve Leicester City'e satın alma opsiyonu ile kiralanan Yunus Akgün'ün sarı-kırmızılı ekibe geri dönüp dönmeyeceği merak edilirken; ahaber.com.tr Galatasaraylı yetkililerden aldığı bilgiyle iki futbolcunun da geleceği ile ilgili detaylara ulaştı.
Premier Lig'de Aston Villa ile Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı neredeyse garantileyen, UEFA Konferans Ligi'nde de yarı finalde bulunan Nicolo Zaniolo ve Leicester City ile Championship'i lider tamamlayarak yeniden Premier Lig'e yükselen Yunus Akgün'ün son anda büyük bir sürpriz yaşanmazsa sarı-kırmızılı takıma geri dönecekleri ve sezon başı kampına katılacakları öğrenildi. İki futbolcuya da bu süreç sonrasında gelecek tekliflerin ise değerlendirmeye alınacağı bildirildi.
ZANIOLO VE YUNUS AKGÜN'ÜN PERFORMANSI
İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo, Aston Villa forması ile bu sezon toplam 38 maçta 1274 dakika forma giydi. Yıldız isim bu karşılaşmalarda 3 gol atma başarısı gösterdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EKPSS kura başvuru ekranı 2024 | EKPSS ÖSYM kura başvuru nasıl yapılır? İşte şartları ve tarihleri...
- Kurbanlık Fiyatları 2024 | Koyun, keçi ve sığır kurbanlık bedeli ne kadar, kaç TL? Küçükbaş, büyükbaş hisseleri...
- 46 48 50 52 yaşa emeklilik tam isabet vurdu! 1996 1999 2005 SGK girişine prim gün çizelgesi oluştu
- Tek tek açıklandı: Emekliye %25'e ek 15'lik refah artışı! 4A, 4B'liye temmuzda taban maaş çıktı! 10.150, 11.250, 13.000 TL alana...
- Öğretmen ataması branş ve kontenjanlar 2024 | Öğretmen ataması olacak mı, ne zaman? Başvuru kılavuzu yayımlandı mı? Türkçe, Matematik, Sınıf...
- Türkiye'nin en kalabalık ilçe haritası çıktı! İl kadar nüfusa sahipler: İşte plaka plaka sıralama
- Uyku pozisyonunuz gizli sırlarınızı ele veriyor! Kişilik testi ile kendinizi keşfedin!
- Dünyanın en lezzetli yoğurtlu yemekleri belli oldu! Türk yemekleri listeyi istila etti
- Terlik tehlikesi! Uzmanlar uyardı: Evde sürekli terlik giymek bu hastalıklara yol açabiliyor!
- Ehliyet müjdesi! A-B-C-D-E sınıf sürücüler için artık daha basit
- Hıdırellez duası okunuşu ve faziletleri | Hıdırellez Bayramında ne zaman, nasıl dilek dilenir? Gül ağacına dilek asma adeti yapılışı
- Hıdırellez Bayramı Kutlama Mesajları Resimli 2024 | En güzel, anlamlı, farklı, uzun, kısa Hıdırellez mesajları ve sözleri! WhatsApp, Instagram...