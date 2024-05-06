Galatasaray’da Nicolo Zaniolo ve Yunus Akgün’ün geleceği belli oldu! Geri dönecekler mi?

ZANIOLO VE YUNUS AKGÜN DÖNECEK Mİ?

Sezon başında 5 milyon euro kiralama ücreti, 22,5 milyon euro satın alma ve bonus maddeleri ile Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo ve Leicester City'e satın alma opsiyonu ile kiralanan Yunus Akgün'ün sarı-kırmızılı ekibe geri dönüp dönmeyeceği merak edilirken; ahaber.com.tr Galatasaraylı yetkililerden aldığı bilgiyle iki futbolcunun da geleceği ile ilgili detaylara ulaştı.