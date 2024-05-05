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Galatasaray Kadın Futbol takımı ilk kez şampiyon oldu

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.05.2024 Güncelleme Tarihi: 05.05.2024
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Galatasaray Kadın Futbol takımı ilk kez şampiyon oldu

Kadın Futbol Süper Ligi'nin son haftasında evinde ALG Spor'u 2-0'lık skorla mağlup eden Galatasaray, ligi Fomget'in 2 puan önünde tamamlayarak şampiyon oldu.

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