Dev kulüpler Barış Alper Yılmaz’ın peşinde! Sacha Boey’in yanına gidiyor

Kenan Koçak, şu ifadeleri kullandı:



"Çok karakterli düzgün bir çocuk. Milli takımda eksiğimiz olan mevkilerde onu oynattık. Orijinal mevkisi olmamasına rağmen camla başla mücadele etti. En önemli özelliği yürekten futbol oynaması. Severek futbol oynuyor. Kafasına takmıyor, hangi pozisyon olursa olsun oynuyor, elinden geleni yapıyor. Barış'ın bazı Alman kulüplerinin takibinde olduğunu biliyorum."