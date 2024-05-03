Dev kulüpler Barış Alper Yılmaz'ın peşinde! Sacha Boey'in yanına gidiyor
Trendyol Süper Lig'de yoluna lider bir şekilde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekipte gösterdiği performansla göz dolduran Barış Alper Yılmaz, dev kulüplerin radarına girdi. Galatasaray'ın yıldız oyuncusu da Boey'in yanına gidiyor. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'de yoluna lider bir şekilde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...
Sarı-kırmızılılarda sezonun en dikkat çeken isimlerinden biri olan Barış Alper Yılmaz için dev ekipler harekete geçti.
BOMBA İDDİA
Stefan Kuntz döneminde A Milli Futbol Takımı'nda yardımcı antrenörlük görevinde bulunan Kenan Koçak, çarpıcı bir transfer iddiası ortaya attı.
Koçak, Bundesliga'nın güçlü takımlarından Eintracht Frankfurt'un Barış Alper ile ilgilendiğini söyledi.
Kenan Koçak, şu ifadeleri kullandı:
"Çok karakterli düzgün bir çocuk. Milli takımda eksiğimiz olan mevkilerde onu oynattık. Orijinal mevkisi olmamasına rağmen camla başla mücadele etti. En önemli özelliği yürekten futbol oynaması. Severek futbol oynuyor. Kafasına takmıyor, hangi pozisyon olursa olsun oynuyor, elinden geleni yapıyor. Barış'ın bazı Alman kulüplerinin takibinde olduğunu biliyorum."
"FRANKFURT BARIŞ ALPER YILMAZ'I İSTİYOR"
"Eintracht Frankfurt, Barış Alper Yılmaz'ı istiyor; çünkü Frankfurt'un oyun stiline ve anlayışına yakın bir oyuncu... Hücum futboluna çok uygun bir futbolcu. Bu patlayıcı özelliğini koruduğu sürece, sadece Alman kulüpleri değil, Avrupa'nın diğer büyük liglerinde de oynayacaktır. Fark yaratan bir futbolcu."
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