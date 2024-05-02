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Galatasaray Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 02.05.2024
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Galatasaray Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Süper Lig’in 35’inci haftasında Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 5 Mayıs Pazar günü sahasında EMS Yapı Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, savunma ve hücum organizasyonlarıyla tamamladı.

Galatasaray yarın yapacağı idmanla EMS Yapı Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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