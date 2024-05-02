Galatasaray Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, savunma ve hücum organizasyonlarıyla tamamladı.