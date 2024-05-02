Galatasaray’dan Berat Özdemir hamlesi! Bonservisi belli oldu...

YERLİ YILDIZLAR DA GÜNDEMDE

Gelecek tekliflere göre de yeni hamleler için kaynak oluşturulacak. Gündemde çok sayıda dünyaca ünlü isim var. Bunun yanında yerli grubu için de gerekli adımlar atılacak.

Sezonu Trabzonspor'da tamamladıktan sonra Ettifaq'a geri dönecek olan Berat Özdemir ile Galatasaray ilgileniyor.