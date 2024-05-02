Galatasaray'dan Berat Özdemir hamlesi! Bonservisi belli oldu...
Suudi Arabistan ekibi Al-Ettifaq Başkanı Samer AlMisehal, Galatasaray'ın Berat Özdemir ile ilgilendiğini açıkladı. AlMisehal, Berat için 5 milyon euro talep ettiklerini de belirtti. İşte detaylar...
Gelecek sene de hem Türkiye'de hem de Avrupa'da zirve performansı sergilemek isteyen Galatasaray'da kadro büyük bir revizyona uğrayacak. İki stoper başta olmak üzere pek çok oyuncuyla yollar ayrılabilir. Kiralıklarla yola devam edilmeyecek.
YERLİ YILDIZLAR DA GÜNDEMDE
Gelecek tekliflere göre de yeni hamleler için kaynak oluşturulacak. Gündemde çok sayıda dünyaca ünlü isim var. Bunun yanında yerli grubu için de gerekli adımlar atılacak.
Sezonu Trabzonspor'da tamamladıktan sonra Ettifaq'a geri dönecek olan Berat Özdemir ile Galatasaray ilgileniyor.
ETTİFAQ BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA
Transfer gündeminde sıcak isimlerden biri olan Berat Özdemir için Ettifaq'ın Başkanı Samer AlMisehal, Takvim'e açıklamada bulundu.
AlMisehal; "Galatasaray gelecek sezon için talepte bulundu. Fransa'dan Lyon ve bir MLS takımı da yine kendisini istiyor. Belirlediğimiz bonservis bedeli 5 milyon euro. Trabzonspor herhangi bir teklif sunmadı" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Mevlana'nın gizli şerbeti ortaya çıktı! Enerji depolarınız dolacak
- Bembeyaz tuvaletler için çamaşır suyuna veda! Tek seferde çözüm!
- Tırnak diplerinizi kontrol edin! Belki de bu hastalıklardan birine sahipsiniz...
- Fenerbahçe'nin efsanevi 8 forveti belli oldu! Leblebi gibi gol attılar
- Orman içindeki gizlenmiş yılanı 10 saniyede sadece yüksek IQ'su olanlar buluyor!
- 2 adet pet şişesi olan kurutma makinesi almıyor! Şipşak kupkuru çamaşırlar için...
- Ödeme listesi oluştu: SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığına 17.150 TL jesti! 10.000 üstü 28.000 TL altı maaş alana Perşembe Cuma yatacak!
- Türklerin tarihte kazandığı 10 destansı zafer! ⚔️🇹🇷 Başarılarla dolu zümrüt sayfalar...
- FED faiz kararı bugün saat kaçta açıklanacak? ABD Merkez Bankası toplantı kararı ne oldu?
- 1995 1999 2003 2005 SGK girişine emeklilik rehberi! Yaş ve prim hesap tablosu geldi
- Bugün metro, metrobüs çalışıyor mu? 1 Mayıs Taksim, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu metrosu açık mı? Avrasya Tüneli kapalı mı?
- Dünyanın en güçlü tankları sıralandı! Listede TSK’nın gururu zirvede