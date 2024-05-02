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Abdurrahim Albayrak'tan Galatasaray'daki seçime yönelik yorum: Tek isteğim Dursun Özbek'in tekrar aday olması...

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 02.05.2024 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024
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Abdurrahim Albayrak’tan Galatasaray’daki seçime yönelik yorum: Tek isteğim Dursun Özbek’in tekrar aday olması...

Galatasaraylı eski yönetici Abdurrahim Albayrak kulüpte yapılacak seçime yönelik yaptığı açıklamada "Benim tek isteğim Galatasaray'da Dursun Özbek’in tekrardan aday olmasıydı; başka beklentim olamaz" dedi.

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