Yönetimden Okan Buruk’a hediye! Galatasaray’da şampiyonluk gelirse Casemiro yolda...

MANU GÖNDERMEYİ DÜŞÜNÜYOR

İngiliz basınında yer alan iddialara göre Manchester United da yaz döneminde kadroyu yenilemeyi düşünüyor ve gönderilecek oyunculardan biri de Casemiro.

Galatasaray cephesi işte bu fırsatı en kısa sürede değerlendirmeye çalışacak. Dursun Özbek'in muhtemel bir Casemiro transferini hem Okan hocaya hem de camiaya bir hediye olarak düşündüğü ifade ediliyor.