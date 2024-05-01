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Yönetimden Okan Buruk'a hediye! Galatasaray'da şampiyonluk gelirse Casemiro yolda...

Giriş Tarihi: 01.05.2024 Güncelleme Tarihi: 01.05.2024
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Yönetimden Okan Buruk’a hediye! Galatasaray’da şampiyonluk gelirse Casemiro yolda...

Galatasaray Süper Lig'de şampiyonluğa doğru ilerlerken sarı kırmızılılar yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı. Cimbom yeni sezonda da iddialı bir kadro kurmak isterken olası şampiyonluk durumunda yönetim Okan Buruk'a bir sürpriz yapmak istiyor. Aslan'ın gündeminde Manchester United'ın yıldızı Casemiro var...

Galatasaray'ın yaz döneminde gerçekleştireceği transfer operasyonunun detayları yavaş yavaş netleşiyor.

25 Mayıs'ta yapılacak seçimli kongreye tek aday olarak girmesi beklenen Dursun Özbek, yeniden başkan seçilmesi durumunda ilk iş olarak teknik direktör Okan Buruk'a 2 yıllık yeni sözleşme önerecek.

İDDİALI BİR KADRO KURULACAK

Taraflar söz konusu kontratla ilgili şimdiden anlaşmaya vardı. Hatta Özbek, 2 sezondur kırılmadık rekor bırakmayan Buruk'a transfer listesini hazırlamasını ve Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olacak bir kadro kurmaya çalışacaklarını söyledi.

CASEMIRO LİSTEDE

Başkan Dursun Özbek ile görüşmesinin ardından Okan hocanın da ekibiyle birlikte çalışmalara başladığı, önceliği de orta saha takviyesine verdiği öğrenildi. Buruk'un listesindeki ilk sırada ise Manchester United'dan Casemiro yer alıyor.

6 NUMARAYA DÖNMEK İSTİYOR

Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde bulunan 32 yaşındaki futbolcu, sezon sonunda İngiliz kulübünden ayrılmanın hesapları içerisinde. Son 2 maçta stoper oynayan Casemiro, yeniden 6 numaradaki yerine dönmeyi ve şampiyonluk iddiası olan bir takımın formasını giymeyi hedefliyor.

Buruk'la yeni sözleşmenin ardından Sarı-Kırmızılı yönetim vakit kaybetmeden Casemiro'nun transferi için girişimlerde bulunacak. Galatasaray'da ilk plan, önce Brezilyalı yıldızı ikna etmek. Sambacı'nın yeşil ışık yakması durumunda Manchester United'la bonservis görüşmeleri başlayacak.

MANU GÖNDERMEYİ DÜŞÜNÜYOR

İngiliz basınında yer alan iddialara göre Manchester United da yaz döneminde kadroyu yenilemeyi düşünüyor ve gönderilecek oyunculardan biri de Casemiro.

Galatasaray cephesi işte bu fırsatı en kısa sürede değerlendirmeye çalışacak. Dursun Özbek'in muhtemel bir Casemiro transferini hem Okan hocaya hem de camiaya bir hediye olarak düşündüğü ifade ediliyor.

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