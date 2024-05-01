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Galatasaray'dan gurbetçi takviyesi! Emre Tezgel için hamle...

Giriş Tarihi: 01.05.2024 Güncelleme Tarihi: 01.05.2024
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Galatasaray’dan gurbetçi takviyesi! Emre Tezgel için hamle...

Galatasaray scout ekibinin bonservisi Stoke City'de bulunan, Milton Keynes Dons'ta kiralık oynayan 18 yaşındaki forvet Emre Tezgel'i takip ettiği öğrenildi.

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