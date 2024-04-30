Galatasaray’da Alexis Sanchez hamlesi! Sezon sonu teklif yapılacak...

İKİ TALİBİ VAR

Inter ile sözleşme uzatmayacak 35 yaşındaki yıldız futbolcuyla Brezilya ekibi Flamengo ve Arjantin temsilcisi River Plate'in ilgilendiği ifade edildi.

GALATASARAY İDDİASI

Öte yandan geçtiğimiz sezon kadrosuna katmak isteyen ancak başarılı olamayan Galatasaray'ın da oyuncunun durumunu yakından takip ettiği öne sürüldü.

Inter'de bu sezon 30 maça çıkan Sanchez, 4 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli futbolcu, Udinese, Arsenal, Barcelona, Manchester United, Marsilya gibi önemli takımlarda forma giydi. Kariyeri boyunca 698 maça çıkan Alexis, 202 gol ve 146 asist yaptı.