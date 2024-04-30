Galatasaray'dan Yusuf Yazıcı hamlesi! Milli yıldız için şartlar zorlanacak...
Süper Lig'de şampiyonluk yolunda ilerleyen Galatasaray önümüzdeki sezon için gündemine milli yıldız Yusuf Yazıcı'yı aldı. Cimbom sözleşmesi sezon sonunda bitecek Yazıcı için devreye girerken Yusuf Yazıcı’nın forvette, forvet arkasında ve sağ kanatta görev yapabilmesi, Okan Buruk’un listesinde de en üst sıralara tırmanmasını sağladı. İşte detaylar...
Galatasaray, Lille ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Yusuf Yazıcı'yı gündemine aldı.
Lille ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Yusuf Yazıcı, birçok takımın transfer gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Oldukça başarılı bir sezon geçiren milli yıldızı kadrosuna katmak isteyen takımlar, harekete geçmiş durumda.
TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR
Yusuf Yazıcı bu sezon Lille formasıyla Fransa Ligi, Konferans Ligi, Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Fransa Kupası olmak üzere 4 ayrı kulvarda 41 resmi maça çıktı, 2 bin 102 dakika süre aldı, 12 gol 3 asiste imza attı.
Fransız kulübünün geçtiğimiz senelerde CSKA Moskova ve Trabzonspor'a kiralık olarak gönderdiği Yusuf, kesin olarak takımından ayrılmaya karar verdi.
SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTİYOR
Sözleşmesinin sona ermesi ile Lille'e veda etmesi beklenen Yusuf Yazıcı'nın Avrupa'dan oldukça ciddi talipleri bulunuyor. Fransız basınında yer alan haberde, İtalya'dan Milan ve İspanya'dan Sevilla'nın tecrübeli yıldızı kadrolarına katmak istedikleri belirtildi.
Yıllardır başarıyla formasını giydiği Lille'deki kontratı 2 ay sonra bitecek olan Yusuf'un bonservis sorunu bulunmaması nedeniyle çok fazla talibi var. Türkiye'den de birçok kulüp, Trabzonspor'un eski yıldızını transfer etmek adına harekete geçmiş durumda.
TRANSFER İÇİN GAZA BASILDI
25 Mayıs'ta yapılacak başkanlık seçimine şu an için tek aday olarak girmesi beklenen ve kongreyi kazanmasına kesin gözüyle bakılan Dursun Özbek, şimdiden kurmaylarına transferler konusunda tam yetki verdi. Teknik direktör Okan Buruk'la devam edecek sarı-kırmızılılar, başarılı çalıştırıcının listesi doğrultusunda çalışmaları hızlandırmış durumda.
YERLİ ROTASYONU İÇİN...
Yeni sezondan itibaren yabancı sayısının 12'ye düşecek olması nedeniyle hem sayısal hem de kalite açısından yerli rotasyonunu zenginleştirmek isteyen Galatasaray, Okan Buruk'un isteği üzerine Yusuf Yazıcı'yı gündemine aldı. Yusuf Yazıcı'nın forvette, forvet arkasında ve sağ kanatta görev yapabilmesi, Okan Buruk'un listesinde de en üst sıralara tırmanmasını sağladı.
Hem ilk 11 hem de kulübe için çok kritik bir takviye gözüyle bakılan Yusuf Yazıcı'yı ikna etmek üzere yönetimin kesenin ağzını açtığı da gelen haberler arasında.
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