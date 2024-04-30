Galatasaray’dan Yusuf Yazıcı hamlesi! Milli yıldız için şartlar zorlanacak...

YERLİ ROTASYONU İÇİN...

Yeni sezondan itibaren yabancı sayısının 12'ye düşecek olması nedeniyle hem sayısal hem de kalite açısından yerli rotasyonunu zenginleştirmek isteyen Galatasaray, Okan Buruk'un isteği üzerine Yusuf Yazıcı'yı gündemine aldı. Yusuf Yazıcı'nın forvette, forvet arkasında ve sağ kanatta görev yapabilmesi, Okan Buruk'un listesinde de en üst sıralara tırmanmasını sağladı.

Hem ilk 11 hem de kulübe için çok kritik bir takviye gözüyle bakılan Yusuf Yazıcı'yı ikna etmek üzere yönetimin kesenin ağzını açtığı da gelen haberler arasında.