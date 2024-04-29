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Hakim Ziyech'e talip çıktı! Galatasaray'ın kasası dolacak | Takım arkadaşı duyurdu

Giriş Tarihi: 29.04.2024 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
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Hakim Ziyech’e talip çıktı! Galatasaray’ın kasası dolacak | Takım arkadaşı duyurdu

Süper Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Aslan'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech için devreye giren talibi takım arkadaşı duyurdu. İşte detaylar...

Galatasaray, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sezona da şampiyonluk parolasında emin adımlarla ilerliyor.

Transfer gelişmesiyle de çalkalanan Galatasaray'da flaş bir Hakim Ziyech haberi ortaya çıktı.

Faslı futbolcunun gelecek sezon takımdan ayrılacağı söylenirken yeni adresini de duyurdular.

Teknik Direktör Okan Buruk'un da iyi bir teklif gelmesi halinde Ziyech'in ayrılmasına izin verecek.

TAKIM ARKADAŞI DUYURDU

Hakim Ziyech'in Fas Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Jawad El Yamiq, Arap basınına açıklamalarda bulundu.

SALAH, HAKIMI VE ZIYECH LİSTEDE!

El Yamiq, Suudi Arabistan ekiplerinin Mohamed Salah, Achraf Hakimi ve Hakim Ziyech ile ilgilendiklerini ve görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Hakim Ziyech bu sezon 20 maçta, 6 gol ve 4 asistle oynadı.

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