Galatasaray’da kaptanlık için flaş karar! O isim 4.kaptanlığa getiriliyor...

SÖZLEŞMESİ UZATILDI

Galatasaray'ın 2 sezon önce Konyaspor'dan aldığı ve 3 senelik kontrat imzaladığı Abdülkerim'in sözleşmesindeki son bir senelik opsiyon geçen hafta devreye sokulmuştu. Böylece Abdülkerim, 2 sene daha Galatasaray forması giyecek.

Bu sezon attığı 7 golle, bir savunma oyuncusu olarak hücuma da çok büyük destek veren Abdülkerim, bir gol daha atması halinde kariyer rekoru kıracak.