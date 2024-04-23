Galatasaray'da kaptanlık için flaş karar! O isim 4.kaptanlığa getiriliyor...
Süper Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı sarı kırmızılılarda 4.kaptan yapılıyor. 3 senelik kontrat imzalanan Abdülkerim'in sözleşmesindeki son bir senelik opsiyon geçen hafta devreye sokulmuştu. İşte detaylar...
Galatasaray'a geldiği iki sezondur iyi bir performans gösteren Abdülkerim Bardakcı kaptan oluyor. Takım içinde de aldığı rolün ardından Bardakcı artık kaptanlar arasında yer alacak.
TEKNİK KADRONUN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRDI
Sarı-kırmızılılarda, 29 yaşındaki futbolcunun Muslera, Icardi ve Kerem Aktürkoğlu'ndan sonra 4. kaptan olmasına karar verildi. Özellikle genç futbolculara çok destek veren ve teknik kadronun işini kolaylaştıran Abdülkerim, Konyaspor'da da takım kaptanları arasında yer alıyordu.
SÖZLEŞMESİ UZATILDI
Galatasaray'ın 2 sezon önce Konyaspor'dan aldığı ve 3 senelik kontrat imzaladığı Abdülkerim'in sözleşmesindeki son bir senelik opsiyon geçen hafta devreye sokulmuştu. Böylece Abdülkerim, 2 sene daha Galatasaray forması giyecek.
Bu sezon attığı 7 golle, bir savunma oyuncusu olarak hücuma da çok büyük destek veren Abdülkerim, bir gol daha atması halinde kariyer rekoru kıracak.
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