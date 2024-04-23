Mauro Icardi 23 Nisan’da Fenerbahçe taraftarını kızdırdı! Olay paylaşım...

ÇOCUK FOTOĞRAFLARI PAYLAŞTI

Yaptığı paylaşımda çocuk fotoğrafları koyan Icardi, Fenerbahçe'nin Süper Kupa'ya çıktığı u19 takımına da yer verdi. Bu paylaşım Fenerbahçeli taraftarların bir hayli tepkisini çekti.