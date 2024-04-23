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Mauro Icardi 23 Nisan'da Fenerbahçe taraftarını kızdırdı! Olay paylaşım...

Giriş Tarihi: 23.04.2024
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Mauro Icardi 23 Nisan’da Fenerbahçe taraftarını kızdırdı! Olay paylaşım...

Türkiye büyük bir coşkuyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarken Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi yaptığı sosyal medya paylaşımıyla Fenerbahçe taraftarını kızdırdı. İşte detaylar...

Türkiye'de 23 Nisan coşkusu yaşanırken Galatasaray forması giyen Mauro Icardi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Ancak Icardi'nin paylaşımında yer verdiği fotoğraf Fenerbahçe taraftarını kızdırdı.

ÇOCUK FOTOĞRAFLARI PAYLAŞTI

Yaptığı paylaşımda çocuk fotoğrafları koyan Icardi, Fenerbahçe'nin Süper Kupa'ya çıktığı u19 takımına da yer verdi. Bu paylaşım Fenerbahçeli taraftarların bir hayli tepkisini çekti.

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