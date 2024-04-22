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Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı sonrasında Mauro Icardi'den olay paylaşım!

Giriş Tarihi: 22.04.2024
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Fenerbahçe’nin Sivasspor maçı sonrasında Mauro Icardi’den olay paylaşım!

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin Sivasspor ile berabere kalmasından sonra sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı.

Trendyol Süper Lig'de 33. hafta yapılan tek maçla tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış maçında EMS Yapı Sivasspor, konuk ettiği Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.

Bu sonuçla şampiyonluk yarışında haftaya lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde başlayan Fenerbahçe, sarı-kırmızılıların kazandığı haftada rakibinin 4 puan gerisine düştü.

Galatasaray ise sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

ICARDI'DEN F.BAHÇE'NİN MAÇI SONRASI FLAŞ PAYLAŞIM

Icardi, ezeli rakipleri Fenerbahçe'nin Sivas'taki puan kaybının ardından Hatayspor maçında yaptığı gol sevincinin resmini paylaştı.

İşte Mauro Icardi'nin o paylaşımı:

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