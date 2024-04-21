Okan Buruk’tan sürpriz tercih! Galatasaray-Pendikspor maçı muhtemel 11’leri...

İKİNCİ RANDEVU

Galatasaray ve Siltaş Yapı Pendikspor, ligde ikinci kez karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Pendikspor ile sezonun ilk yarısında oynadığı maçı 2-0 kazanmıştı.