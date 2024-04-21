21 Nisan 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz planı! Dünya devlerinden flaş teklifler

Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz planı! Dünya devlerinden flaş teklifler

Giriş Tarihi: 21.04.2024
ABONE OL
Galatasaray’ın Barış Alper Yılmaz planı! Dünya devlerinden flaş teklifler

Trendyol Süper Lig'de yoluna lider bir şekilde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekipte gösterdiği performansla göz dolduran Barış Alper Yılmaz, dünya devlerin radarına girdi. İşte teklifler ve sarı-kırmızılı ekibin fiyat beklentisi...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa adım adım ilerleyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Galatasaray'daki ilk sezonunda istenen performansı gösteremeyen Barış Alper, iki sezondur büyük çıkış yakaladı.

Sarı-kırmızılılarda sezonun en dikkat çeken isimlerinden biri olan Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'ın kasasına girmesi beklenen rakam ortaya çıktı.

DEVLER G.SARAY'IN KAPISINDA

Bu sezon oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Barış Alper Yılmaz ile yeni bir sözleşme imzalayan Cimbom'un yıldızı için dev kulüpler sıraya girdi.

BARIŞ ALPER YILMAZ PİYANGOSU

Galatasaray yönetimi, Napoli ve Aston Villa'nın yanı sıra İngiltere'den Tottenham ve İtalya'dan ise Lazio gibi çok sayıda dev kulübün takip ettiği Barış Alper için gelecek olan teklifleri değerlendirecek.

İTALYAN DEVİNDEN TEKLİF!

Ara transfer sezonunda Barışa Alper'e talip olan son İtalya şampiyonu Napoli, bonservis için 13 milyon Euro teklif etti.

İNGİLİZLER DE RADARINA ALMIŞTI

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne gitme mücadelesi veren Premier Lig ekibi Aston Villa ise Barış için 18 milyon Euro'luk bir teklifte bulunurken, Galatasaray yönetimi 25 milyon Euro talep etmişti.

İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ederken, Barış'ın EURO 2024'te A Milli Takım formasıyla göstereceği performansın bu rakamı direkt olarak etkilemesi bekleniyor. Cimbom, sezon sonunda oyuncusunu daha yüksek fiyatlara satmayı planlıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA