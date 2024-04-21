Galatasaray’ın Barış Alper Yılmaz planı! Dünya devlerinden flaş teklifler

BARIŞ ALPER YILMAZ PİYANGOSU

Galatasaray yönetimi, Napoli ve Aston Villa'nın yanı sıra İngiltere'den Tottenham ve İtalya'dan ise Lazio gibi çok sayıda dev kulübün takip ettiği Barış Alper için gelecek olan teklifleri değerlendirecek.