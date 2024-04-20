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Galatasaray Pendikspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.04.2024
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Galatasaray Pendikspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında pazar günü Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

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