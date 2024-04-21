Ahaber.com.tr sordu Okan Buruk cevapladı! Arda Turan’ın ’Bu kadar rekor kırılır mı?’ açıklamasındaki tatlı sitemine yönelik samimi yanıt: Galatasaray’ın geleceği için...

"ARDA GALATASARAY'IN GELECEĞİ İÇİN..."

Buruk, "Öncelikle Arda Turan'ı tebrik etmek istiyorum. Eyüpspor'u Süper Lig'e taşıyarak çok başarılı bir sezon geçirdi. İnşallah çok güzel günler ve geçirir ve başarılı olur. Galatasaray'ın geleceği için de çok önemli teknik adamlardan biri olmasını diliyorum. Arda'nın hocalığını da yaptım Başakşehir'de, şimdi o da bu yolda ilerliyor. Arda'da artık bu tarafta... Kendisine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

ÖZEL DURAN TOP ÇALIŞMALARI YAPILIYOR MU?

Ahaber.com.tr İçerik Yöneticisi Okan Beltek''in Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a, "Bugün Galatasaray 14'üncü defa duran toptan gol attı. Süper Lig'in ikinci yarısına baktığımızda Galatasaray maçları duran toptan çözüyor. Bunun için özel çalışmalar yapılıyor mu, yoksa bu durum orta açan ve kafa vuran oyuncuların becerisi mi?" sorusuna tecrübeli teknik adamdan flaş bir yanıt geldi.