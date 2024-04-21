Ahaber.com.tr sordu Okan Buruk cevapladı! Arda Turan'ın 'Bu kadar rekor kırılır mı?' açıklamasındaki tatlı sitemine yönelik samimi yanıt: Galatasaray'ın geleceği için...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Siltaş Yapı Pendispor'u 4-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Ahaber.com.tr İçerik Yöneticisi Okan Beltek ve Ahaber.com.tr editörü Murat Akıncı'nın sorularına Okan Buruk'tan çarpıcı yanıtlar geldi. Buruk, Arda Turan'ın 'Bu kadar rekor kırılır mı?' açıklamasındaki tatlı sitemine yönelik konuştu. İşte detaylar...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Siltaş Yapı Pendispor'u 4-1 yenerek liderliğini sürdürdü.
Sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta tamamen dolu tribünler önünde yapılan maçın ilk yarım saatlik bölümünde pozisyon üretmekte zorlandı. Müsabakanın 35. dakikasında Mauro Icardi'nin attığı golle 1-0 öne geçen Galatasaray, 40. dakikada Abdülkerim Bardakcı ile skoru 2-0'a getirdi. Karşılaşmanın devre arasına bu skorla girildi.
Maçın kontrolünü elinde bulunduran Galatasaray, 77. dakikada Dries Mertens'in attığı golle farkı 3'e çıkardı. Konuk takım, 85. dakikada Alpaslan Öztürk'ün kaydettiği golle farkı 2'ye indirdi. Galatasaray 90+6. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun penaltıdan attığı golle sahadan 4-1 galip ayrıldı.
Galatasaray, bu sonuçla 29. galibiyetini elde etti. Bu sezon 3 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan sarı-kırmızılı takım, 90 puana ulaştı. Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde giren Galatasaray, liderliğini sürdürmeyi garantilerken maç fazlasıyla puan farkını 5'ye çıkardı.
MAÇ SONU AÇIKLAMALARI
Maçın ardından basın mensuplarıyla bir araya gelen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk soruları yanıtladı.
BURUK'TAN ARDA TURAN'IN 'O KADAR REKOR KIRILIR MI?' AÇIKLAMASINA SAMİMİ CEVAP
Okan Buruk Ahaber.com.tr editörü Murat Akıncı, "Arda Turan, başarınızı överek 'Okan Buruk başımıza bela oldu, o kadar rekor kırılır mı?' ifadelerini kullandı. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz?" sorusuna yönelik samimi bir cevap verdi.
"ARDA GALATASARAY'IN GELECEĞİ İÇİN..."
Buruk, "Öncelikle Arda Turan'ı tebrik etmek istiyorum. Eyüpspor'u Süper Lig'e taşıyarak çok başarılı bir sezon geçirdi. İnşallah çok güzel günler ve geçirir ve başarılı olur. Galatasaray'ın geleceği için de çok önemli teknik adamlardan biri olmasını diliyorum. Arda'nın hocalığını da yaptım Başakşehir'de, şimdi o da bu yolda ilerliyor. Arda'da artık bu tarafta... Kendisine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
ÖZEL DURAN TOP ÇALIŞMALARI YAPILIYOR MU?
Ahaber.com.tr İçerik Yöneticisi Okan Beltek''in Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a, "Bugün Galatasaray 14'üncü defa duran toptan gol attı. Süper Lig'in ikinci yarısına baktığımızda Galatasaray maçları duran toptan çözüyor. Bunun için özel çalışmalar yapılıyor mu, yoksa bu durum orta açan ve kafa vuran oyuncuların becerisi mi?" sorusuna tecrübeli teknik adamdan flaş bir yanıt geldi.
Buruk, "Tabii ki çalışıyoruz. Duran top antrenmanlarımız oluyor. Burada atıcı ve vurucuda önemli. Biz de bu konuda iyi oyunculara sahibiz. Rakiplerimizin de eksikleri neresi analizlerimiz oluyor. Hepsini maç öncesinde analiz ediyoruz. Burada en kritik nokta iyi atılması... Kadromuzda birden çok iyi golcümüz var." ifadelerini kullandı.
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