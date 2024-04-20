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Galatasaray'da seçim tarihi netleşti

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.04.2024
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Galatasaray’da seçim tarihi netleşti

Galatasaray'da mayıs ayında yapılacak başkanlık seçiminde tarih netleşti. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada olağan seçimli kurulun 18 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 25 Mayıs'ta yapılacağı açıklandı.

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