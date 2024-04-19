Dünya yıldızları Aslan olacak! Galatasaray'da çilek transferleri...
Trendyol Süper Lig'de bitime 6 hafta kala liderlik koltuğunda bulunan Galatasaray, gelecek sezon hazırlıklarına da şimdiden başladı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un talimatı doğrultusunda Cimbom 3 dünya yıldızını kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray yeni sezon için transfer hazırlıklarına başladı.
ŞAMPİYON OLUNURSA...
Cimbom eğer sezonu zirvede tamamlar ve şampiyon ünvanını korursa Devler Ligi klasında kadro kurmaya devam edecek. Bu doğrultuda kesenin ağzı açılacak.
İLK HEDEF SADIO MANE
Sezon başında Bayern Münih'ten Al Nassr'a imza atan Sadio Mane'nin liste başına yazıldığı iddia edildi.
Kanatlarda Zaha ve Tete'nin ayrılığı sonrası ilk hedef bu mevkiyi güçlendirmek olacak Cimbom'da, Sadio Mane listenin başına yazıldı.
Yönetim, 31 yaşındaki kanat oyuncusunu da bu şekilde sponsorlar desteğiyle bitirmeyi ve transfer döneminde adından söz ettirmeyi planlıyor.
İLKAY BOMBASI
Geçtiğimiz yaz Manchester City ile sözleşmesinin bitmesinin ardından Galatasaray, İlkay Gündoğan'la temasa geçmişti.
Cimbom, Şampiyonlar Ligi faktörüyle yıldız futbolcuyu ikna etmenin planlarını yapıyor. İlkay'ın da bir G.Saray taraftarı olduğu biliniyor.
SAĞ BEKE PRECIADO!
Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'a elenen G.Saray, Sacha Boey'un takımdan ayrılığı sonrası Angelo Preciado'yu listesine aldı.
Serge Aurier takviyesiyle yarım sezonluk bir güçlendirme yapan Cimbom'da, Fildişi Sahilli yıldız sakatlığı sebebiyle hala görev alamadı.
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