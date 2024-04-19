Galatasaray’da 5 imza! Sözleşmeleri uzatıldı | Muslera, Torreira, Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan...

'TAKIMIMIZIN DİNAMOSU TORREIRA'

Dursun Özbek sözlerine şu şekilde devam etti: Lucas Torreira takımımızın enerji küpü, orta sahamızın dinamosu. Lucas Torreira'nın başarımızda çok büyük katkısı var. Terinin son damlasına kadar mücadele ettiğine eminiz. Sana güveniyoruz, hep böyle devam etmeni istiyoruz. Seni çok seviyoruz.

ÖZBEK'TEN KAAN AYHAN'A ÖVGÜ

Kaan Ayhan kardeşim, her zaman göreve hazırdır. İhtiyaç olduğunda her pozisyonda oynayıp, aklını ve kalbini kullanan çok değerli bir sporcumuz. Kısa sürede yıllardır bu takımın formasını giyiyormuşçasına bir performans sergiledi. Kendisine teşekkür ediyorum.

BARIŞ ALPER SÖZLERİ

Barış Alper Yılmaz, Türk futbolunun son dönemdeki yükselen yıldızı. Artık sokaklarda top oynayan çocuklar gol attıktan sonra artık Barış Alper diye sevinmeye başladı. Bu azminden en ufak bir parça bile kaybetmemeni diliyorum.