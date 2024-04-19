Galatasaray'da 5 imza! Sözleşmeleri uzatıldı | Muslera, Torreira, Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan...
Son dakika haberine göre Galatasaray Kulübü, futbolcuları Fernando Muslera, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan ile sözleşme uzattı. Sarı kırmızılı takımda Başkan Dursun Özbek imza töreninde ezeli rakibi Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.
Galatasaray Kulübü, futbolcuları Fernando Muslera, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan ile sözleşme uzattı.
Galatasaray'da imza törenine futbolcuların yanı sıra sarı-kırmızılı ekibin Başkanı Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur katıldı.
MUSLERA'YA ÖVGÜ DOLU SÖZLER
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, takım kaptanı Muslera'ya övgülerde bulunarak açıklamalarına başladı:
Bugün özellikle burada olmak istedim. Beş değerli futbolcu kardeşimize bugüne kadar verdikleri emekler için teşekkür ederim. Fernando Muslera ile başlamak istiyorum. Sadece performansı değil aynı zamanda profesyonelliği ile tüm sporseverlerin saygısını kazanmıştır. Ben artık Fernando'yu bir yabancı olarak değil, bizden biri olarak görüyorum. Yeni sözleşme konusunda çok kısa konuştuk. Hiç ikiletmedi ve "Sen ne diyorsan başkan" dedi. Muslera'nın Galatasaray formasıyla futbola veda etmesi ve başka bir görevle Galatasaray'a hizmet etmesi dileğimdir.
FENERBAHÇE'YE GÖNDERME
Galatasaray'a ilk transfer olduğunda Fenerbahçe ile de anılan Abdülkerim Bardakcı için konuşan Dursun Özbek, ezeli rakliplerine göndermede bulundu:
Abdülkerim ilk transfer olduğu dönemde hatırlıyor musun, birilerinin burun kıvırdığı aslan kardeşim. Biz senden hiç şüphe etmedik, sen de performansınla birçok kişiyi pişman ettin. Galatasaray'ı en iyi şekilde temsil ediyorsun.
'TAKIMIMIZIN DİNAMOSU TORREIRA'
Dursun Özbek sözlerine şu şekilde devam etti: Lucas Torreira takımımızın enerji küpü, orta sahamızın dinamosu. Lucas Torreira'nın başarımızda çok büyük katkısı var. Terinin son damlasına kadar mücadele ettiğine eminiz. Sana güveniyoruz, hep böyle devam etmeni istiyoruz. Seni çok seviyoruz.
ÖZBEK'TEN KAAN AYHAN'A ÖVGÜ
Kaan Ayhan kardeşim, her zaman göreve hazırdır. İhtiyaç olduğunda her pozisyonda oynayıp, aklını ve kalbini kullanan çok değerli bir sporcumuz. Kısa sürede yıllardır bu takımın formasını giyiyormuşçasına bir performans sergiledi. Kendisine teşekkür ediyorum.
BARIŞ ALPER SÖZLERİ
Barış Alper Yılmaz, Türk futbolunun son dönemdeki yükselen yıldızı. Artık sokaklarda top oynayan çocuklar gol attıktan sonra artık Barış Alper diye sevinmeye başladı. Bu azminden en ufak bir parça bile kaybetmemeni diliyorum.
ERDEN TİMUR: ASLAN GİBİ ÇOK GÜZEL YÜREKLİ İNSANLAR
Dursun Özbek'ten sonra konuşan Erden Timur'un açıklamaları ise şöyle:
Gerçekten iki yıldır herkesle birlikteyiz, çok uzun yıllar gibi geldi. Hepsiyle farklı farklı dostluk yaşıyoruz. Ben de onlarla birlikte çok şey öğreniyorum. Dışarıdan mücadele gibi gözükse bile, duygusal tarafı çok başka. Geçtiğimiz sene yaz kampında toplantı yaptık ve amacımın ne olduğunu anlatmak istedim. Allah kimsenin gönlüne boş yere tutku koymaz. O gün orada 'Misyonum sizi hayallerinize kavuşturmak. Hepimizin misyonu, birbirimizi hayallere kavuşturmak.' dedim. Geçen sene hayallerimize kavuştuk, inşallah bu sene de kavuşacağız. Aslan gibi çok güzel yürekli insanlar görüyorsunuz. İnşallah futbolcularımızın kariyeri başarılarla dolu olur. Ailelerine de teşekkür ederim.
KAAN AYHAN: ÇOK MUTLUYUM
Çok mutlu olduğunu söyleyen Kaan Ayhan, sözlerle duygularını dile getirdi:
Herkese teşekkür ederim. Yanımda olduğunuz için teşekkür ediyorum. Başkanımıza, Erden ağabeye, hocamız ve takıma teşekkür etmek istiyorum. Takım arkadaşlarım olmasa, belki ben ve hepimiz burada olmayacağız. Çok mutluyum, 1,5 sene önce geldim. Böyle büyük bir camiaya gelmek değil, kalmak daha zor bir beceri. Yönetimi, taraftarı ikna edebildiğim için mutluyum. Burada oturan takım arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. İnşallah daha uzun sezonlar geçiririz ve başarılar yakalarız.
TORREİRA: MUSLERA SAYESİNDE GELDİM
Muslera sayesinde Galatasaray'a geldiğini söyleyen Torreira, "Öncelikle iyi akşamlar. Oyuncu arkadaşlarıma ve Muslera'ya teşekkür etmek istiyorum. Onun sayesinde geldim buraya. İyi akşamlar teşekkürler." dedi.
ABDÜLKERİM BARDAKCI: EFSANELER ARASINDA GİRMEK İSTEDİĞİMİ SÖYLEDİM
Galatasaray'da efsaneler arasına girmek istediğini söyleyen Abdülkerim Bardakcı, "Başkana ve Erden ağabeye çok teşekkür ederim. Bu kulübün parçası olduğum için çok mutluyum. Geldiğimde iyi oynayarak, efsaneler arasına girmek istediğimi söyledim. İnşallah hayallerim doğrultusunda güzel bir şekilde ilerlerim." ifadelerini kullandı.
BARIŞ ALPER'DEN TEŞEKKÜR
Barış Alper Yılmaz ise duygularını şu sözlerle aktardı:
Çok mutluyum. Bana bu şansı veren başkanımıza, hocamıza ve Erden ağabeye teşekkür ederim. Her iki taraf için de hayırlı olsun.
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