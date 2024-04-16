Okan Buruk’tan Fenerbahçe’ye gözdağı! Şampiyonluk açıklaması

"GEÇMİŞTE İLK YABANCI HAKEM GELSİN DİYEN İLK KİŞİ BENİMDİR"

Maçın ilk yarısı ve ikinci yarısındaki performans farkı ve yabancı VAR hakemi ile ilgili sorulan bir soruya Okan Buruk, şöyle konuştu:

"Bizim için hiç bir problem yok. Yarın sahada olur. Bizim için yine bir problem yok. Bu federasyonun alacağı karar. Federasyon ne karar alırsa biz buna uymak zorundayız. Erden Bey'in bir esprisi var. Robot hakem de olsa ona da tamam diyeceğiz ama bir yandan yabancı hakemlerle ilgili ben de daha önce söyledim. Geçmişte ilk yabancı hakem gelsin diyen ilk kişi benimdir. Bugün çok genç bir hakem vardı ve iyi bir maç yönetti. Yine alttan gelen genç hakemlerimiz iyi maçlar yönetiyorlar. Özellikle VAR odasının bu anlamda daha güçlü bir şekilde olması sahadaki hakemlerin işini de daha çok kolaylaştıracak. Ama bizim için bir şey fark etmiyor. Önemli olan sahada hakemler olsun ama Türk hakemlerine de bence hak ettiği değeri verelim. Onlara da uzun yıllar Türk futbolunu daha iyiye nasıl götürebiliriz bununla ilgili de destek vermek gerekiyor. Halil Umut Meler ve ekibi bence Avrupa'da muhteşem bir maç yönetti. Orada bu kadar iyi yönetebiliyorsa demek ki burada bizim içimizde de bir problem var. Türk hakemlerine de o güveni, o desteği, oradaki rahatlığı verdikten sonra onlar için de Türkiye'de maç yönetmek çok kolay olacak. Ama özellikle VAR odasıyla ilgili şu andaki yapılmış bir karar. Belki bütün maçlarla ilgili bu kararlar verilecek. Önümüzdeki sene bu anlamda yabancı hakemler olacak veya yabancı hakemle ilgili ne karar verilecek bilmiyorum. Ama biz hepsini kabul ediyoruz. Sahada ne oluyorsa her türlü sahadayız. Her türlü maçı oynamak istiyoruz ne olursa olsun. O yüzden Galatasaray olarak Türk futbolu için bu zamana kadar en iyisini hep yapmaya çalıştık. O yüzden bundan sonra da yine sahada olacağız, sahada kalacağız. Ne oluyorsa her türlü karara saygılıyız, destek olacağız. Her şey mükemmel değil. Türk futbolunda sadece Türk hakemleri kötüymüş gibi gösteriliyor."