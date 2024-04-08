Galatasaray Süper Kupa'yı ne zaman alacak? İşte masadaki en güçlü ihtimal! Gözler o kararda...
Turkuvaz Medya ev sahipliğinde izleyicilerle buluşturulan Süper Kupa maçında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Fenerbahçe karşılaşma U-19 takımı ile çıkarken sarı lacivertliler karşılaşmanın ikinci dakikasında sahadan çekildi. Maçın 52. saniyesinde Mauro Icardi topu filelere gönderirken sarı kırmızılılar maçı 1-0 üstün tamamladı. Peki Galatasaray Süper Kupa'yı ne zaman alacak? Galatasaray'ın kupası ne zaman verilecek? İşte detaylar...
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa maçı, sarı-lacivertli ekibin 2. dakikada sahadan çekilmesinin ardından hakem Volkan Bayarslan tarafından tatil edildi.
CİMBOM AS TAKIMLA FENERBAHÇE U-19'LA
Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Galatasaray, Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Abdulkerim Bardakçı, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi ile başladı.
Fenerbahçe ise 19 yaş altı takımı oyuncuları Furkan Onur Akyüz, Mustafa Emir Akyıldız, Yusuf Akçiçek, Ümitcan Okan, Muhammet İmre, Efekan Karayazı, Emirhan Arkuctu, Muhammet Zeki Dursun, Çağrı Fedai, Kerem Kayaarası ve Görkem İbrahim Demirel ile sahada yer aldı.
ICARDI MAÇ BAŞINI BOŞ GEÇMEDİ
Hakem Volkan Bayarslan'ın düdüğüyle başlayan karşılaşmanın ilk dakikasında Galatasaray, Mauro Icardi ile bulduğu golle 1-0 öne geçti.
MÜSABAKA TATİL EDİLDİ
Golden sonra oyunu başlatmayan Fenerbahçe takımı, kenardaki yönetim kurulu üyesi Ahmet Ketenci'nin de işaretiyle sahadan çekildi. Sarı-lacivertli futbolcuların soyunma odasına gitmesiyle hakem Volkan Bayarslan, müsabakayı tatil etti.
SEVİNÇ GÖSTERİSİ
Yarıda kalan karşılaşmayla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu verecek. Bu arada Galatasaraylı futbolcular, tribünlerdeki taraftarlarıyla sevinç gösterisi yaptı.
İSTANBULSPOR-TRABZONSPOR MAÇI DA YARIM KALMIŞTI
Maçın yarıda kalmasının ardından bir kazanan olmadığı için Süper Kupa sahibini bulamadı. Peki süreç nasıl işleyecek? Bu sezon Süper Lig'de oynanan İstanbulspor - Trabzonspor maçında İstanbulspor sahadan çekilmiş ve maç yarıda kalmıştı.
3-0 GALİP Mİ SAYILACAK?
Devam eden süreçte İstanbulspor, PFDK'ya sevk edilmiş, PFDK kararı sonrası Trabzonspor lehine maçın 3-0 hükmen galibiyeti tescil edilmişti.
İLK İÇ SAHA MAÇINDA...
Süper Kupa'da da aynı süreç işleyecek ve PFDK'nın 3-0 hükmen galibiyet kararı sonrası Süper Kupa maçını kazandığı resmileşen Galatasaray, karar sonrası ilk iç saha maçında kupasına kavuşacak.
Bu durumda PFDK kararını kısa süre içerisinde verirse sarı kırmızılılar Pendikkspor maçında kupasına kavuşacak. Ancak sürecin uzaması durumunda Aslan kupasını Sivasspor maçında kaldıracak.
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