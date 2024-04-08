Galatasaray Süper Kupa’yı ne zaman alacak? İşte masadaki en güçlü ihtimal! Gözler o kararda...

İSTANBULSPOR-TRABZONSPOR MAÇI DA YARIM KALMIŞTI

Maçın yarıda kalmasının ardından bir kazanan olmadığı için Süper Kupa sahibini bulamadı. Peki süreç nasıl işleyecek? Bu sezon Süper Lig'de oynanan İstanbulspor - Trabzonspor maçında İstanbulspor sahadan çekilmiş ve maç yarıda kalmıştı.