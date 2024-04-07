Şanlıurfa’da Süper Kupa finali | Gözler Galatasaray-Fenerbahçe maçında

GÜN BOYU GELİŞMELER ATV VE A SPOR'DA

TFF Süper Kupa maçı için gün boyu heyecan da devam edecek. 21.30'da ATV'den canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek karşılaşmanın maç önü ve sonrasındaki tüm detayları da gün boyunca A Spor'da olacak.