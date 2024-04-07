Şanlıurfa'da Süper Kupa finali | Gözler Galatasaray-Fenerbahçe maçında
Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğun en büyük iki adayı Galatasaray ve Fenerbahçe, kozlarını bu kez Süper Kupa mücadelesinde paylaşacak. Ancak Fenerbahçe yönetiminin aldığı kararla sarı-lacivertli ekip U19 takımıyla sahaya çıkacak. Gün boyu gelişmelerin ATV ve A Spor ekranlarında olacağı Süper Kupa mücadelesinin tüm detayları haberimizde.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak TFF Süper Kupa finali için büyük gün geldi çattı.
Olağanüstü genel kurul sonrasında Başkan Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe Kulübü, bu karşılaşmaya U19 oyuncularından kurulu bir kadro ile çıkacaklarını açıklarken 2. Başkan Erol Bilecik, "Maç 90 dakika sürmeyecek" diyerek farklı bir tutum içinde olacaklarının sinyalini vermişti.
Galatasaray cephesinde ise hazırlıklar hafta boyunca bu maça göre yapıldı.
Sarı-lacivertli yönetimden gelen açıklamalara bakmadan finale hazırlanan sarı-kırmızılılar, tüm yıldızlarını da Şanlıurfa'ya götürerek as kadrosu ile sahada olacak.
Volkan Bayarslan'ın yöneteceği 21.30'daki karşılaşma ATV'den canlı olarak yayınlanacak.
GÜN BOYU GELİŞMELER ATV VE A SPOR'DA
TFF Süper Kupa maçı için gün boyu heyecan da devam edecek. 21.30'da ATV'den canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek karşılaşmanın maç önü ve sonrasındaki tüm detayları da gün boyunca A Spor'da olacak.
TÜM GELİR DEPREMZEDELERE
Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın tüm geliri depremzedelere destek için kullanılacak.
Bilet gelirlerinden elde edilen hasılat, 6 Şubat 2023'te yaşanan deprem felaketinin yaralarını sarmak için harcanacak.
11 NİSAN STADI'NDA HAZIRLIKLAR TAMAM
Şanlıurfa Stadı'nda hazırlıklar tamamlandı. Aylardır TFF yetkilileri ile şehir idarecileri uyumlu bir çalışma gerçekleştirirken stadyum maça hazırlandı.28 bin 965 seyirci kapasiteli 11 Nisan Stadı yenilenmiş hali ile kapılarını 2009-10 Türkiye Kupası Finali'nde açmıştı.
RAKAMLARLA SÜPER KUPA
6- İki takım daha önce karşı karşıya geldiği 6 finalden üçer zafer ile ayrıldılar.16- G.Saray, Süper Kupa'yı toplam 16 kez kazanıp en çok bu başarıya ulaşan takım olurken sarı-lacivertliler ise 9 kez finallerde gülen taraf oldu.
8- Sarı-kırmızılılar, Süper Kupa'da çıktığı son 8 finalde normal sürede hiç yenilmezken 5 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.
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