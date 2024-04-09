Okan Buruk'tan Süper Kupa maçı sonrası bomba açıklama: Protestoyu ben mi yapıyorum?
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe ile oynanan Süper Kupa maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Buruk maç başladıktan sonra topu neden dışarıya atmadıklarına ilişkin konuşurken "Bir gol atıp sahadan çekilmek istemediklerini nereden bileceğiz?" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Süper Kupa maçına Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesi damga vurdu. Sarı-Lacivertlilerin müsabakanın durduğu ilk anda sahadan çekilme planı yaptığı öne sürülürken, Galatasaray ilk atağında golü buldu.
OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMA GELDİ
Golün santrası yapılmadan Fenerbahçe U19 takımı sahadan çekildi ve Süper Kupa maçı tatil edildi. Öte yandan Galatasaray'ın topu dışarı atmayıp golü bulması Fenerbahçe cephesinde tepkilere neden oldu. Teknik direktör Okan Buruk konuya yönelik Milliyet'e önemli değerlendirmelerde bulundu.
"NE YAPACAKLARINI GÖRMEK ADINA TOPU ALMAK İSTEDİK"
Buruk, "Duracaklar mıydı, yoksa bir gol atıp öyle mi çekileceklerdi? Bunun için ne yapacaklarını görmek adına yazı tura atışıyla ilk topu almak istedik" ifadelerini kullandı.
NEREDEN BİLECEĞİZ?
Fenerbahçeli futbolcuların önce hareketli savunma daha sonra da pres yapmaya başladığını aktaran Okan Buruk, "Bir gol atıp sahadan çekilmek istemediklerini nereden bileceğiz?" şeklinde konuştu.
"HAREKET ETMEYİP BEKLESELERDİ..."
"Fenerbahçeli futbolcular hiç hareket etmeyip beklese oyuncularımızın gol atmak gibi bir niyeti olmaz" diyen Buruk "Topu neden bizim dışarı atmadığımıza gelince; protestoyu ben mi yapıyorum? Maçı oynamak isteyen biziz ve eğer topu dışarı göndersek o zaman Fenerbahçe'nin protestosuna destek vermiş olurduk." dedi.
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