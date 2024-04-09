Okan Buruk’tan Süper Kupa maçı sonrası bomba açıklama: Protestoyu ben mi yapıyorum?

"HAREKET ETMEYİP BEKLESELERDİ..."

"Fenerbahçeli futbolcular hiç hareket etmeyip beklese oyuncularımızın gol atmak gibi bir niyeti olmaz" diyen Buruk "Topu neden bizim dışarı atmadığımıza gelince; protestoyu ben mi yapıyorum? Maçı oynamak isteyen biziz ve eğer topu dışarı göndersek o zaman Fenerbahçe'nin protestosuna destek vermiş olurduk." dedi.